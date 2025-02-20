Гвардиола проиграл «Реалу» третий матч подряд, в 7 последних – одна победа. С «Барсой» было 9 побед и 2 поражения в 15 играх

Пеп Гвардиола выиграл лишь один матч из 7 последних против «Реала».

Каталонский тренер провел 27 матчей против «Мадрида» во всех турнирах с «Барселоной», «Баварией» и «Манчестер Сити»: 13 побед, 6 ничьих, 8 поражений.

В последних семи матчах с «Реалом » Гвардиола одержал лишь одну победу. При этом «Манчестер Сити » не может выиграть у «сливочных» 4 матчах подряд, проиграв три последних.

Во главе «Барселоны» Гвардиола провел 15 матчей против «Реала», выиграл 9 и уступил в двух. Еще в четырех была ничья.

Оба матча против «Мадрида» во главе «Баварии» тренер проиграл.