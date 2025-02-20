  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гвардиола проиграл «Реалу» третий матч подряд, в 7 последних – одна победа. С «Барсой» было 9 побед и 2 поражения в 15 играх
22

Гвардиола проиграл «Реалу» третий матч подряд, в 7 последних – одна победа. С «Барсой» было 9 побед и 2 поражения в 15 играх

Пеп Гвардиола выиграл лишь один матч из 7 последних против «Реала».

Каталонский тренер провел 27 матчей против «Мадрида» во всех турнирах с «Барселоной», «Баварией» и «Манчестер Сити»: 13 побед, 6 ничьих, 8 поражений.

В последних семи матчах с «Реалом» Гвардиола одержал лишь одну победу. При этом «Манчестер Сити» не может выиграть у «сливочных» 4 матчах подряд, проиграв три последних.

Во главе «Барселоны» Гвардиола провел 15 матчей против «Реала», выиграл 9 и уступил в двух. Еще в четырех была ничья.

Оба матча против «Мадрида» во главе «Баварии» тренер проиграл.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Transfermarkt
logoПеп Гвардиола
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРеал Мадрид
logoМанчестер Сити
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Англия
logoБавария
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фанаты «Реала» скандировали «Гвардиола, оставайся!» после 3-го гола в ворота «Ман Сити»
5451 минуту назад
Гвардиола впервые не вышел в 1/8 финала в качестве тренера. С «Барсой» и «Баварией» тренер доходил минимум до полуфинала
1954 минуты назад
«Ман Сити» впервые при Гвардиоле не вышел в 1/8 финала ЛЧ. Клуб доходил до этой стадии 11 лет подряд
119сегодня, 21:54
Главные новости
Гвардиола о вылете из ЛЧ: «Поздравляем «Реал», победила лучшая команда. «Сити» не заслуживал выйти в 1/8. Мы впервые не смогли провести хороший сезон в этом турнире»
1через 0
«Реал» сыграет с «Атлетико» или «Байером» в 1/8 финала ЛЧ, «ПСЖ» – с «Ливерпулем» или «Барсой», ПСВ – с «Арсеналом» или «Интером», «Боруссия» – с «Лиллем» или «Астон Виллой»
118 минут назад
Победитель пары «Реал» – «Ман Сити» выигрывал ЛЧ в трех предыдущих розыгрышах. Испанцы выбили англичан в этом сезоне
69 минут назад
Все три команды Серии А в стыках ЛЧ вылетели. У «Ювентуса», «Милана» и «Аталанты» одна победа на троих в 6 матчах с ПСВ, «Фейеноордом» и «Брюгге»
2511 минут назад
«Реал», «ПСЖ», «Боруссия» и ПСВ вышли в 1/8 финала ЛЧ
3015 минут назад
Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Реал» прошел «Ман Сити», «Ювентус» вылетел от ПСВ, «ПСЖ» забил 7 голов «Бресту», «Боруссия» выбила «Спортинг»
149320 минут назад
«Ювентус» вылетел из ЛЧ, проиграв ПСВ в гостях – 1:3! Фламинго забил решающий мяч в 1-м экстра-тайме
17320 минут назад
Мбаппе о хет-трике «Сити»: «Я приезжал в «Реал» не для того, чтобы играть плохо. Если благодаря моим голам мы выиграем титулы, я подпишусь на это своей кровью»
1621 минуту назад
«Ман Сити» потерял шансы на требл, вылетев из ЛЧ от «Реала». У «горожан» остались АПЛ и Кубок Англии
1922 минуты назад
Анчелотти про 3:1 с «Сити»: «Совершенная игра в обороне и атаке. «Реал» действовал как единое целое, и каждый игрок проявил себя»
2629 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» Месси в гостях у «Канзас-Сити»
515 минут назад
7:0 – самая крупная победа «ПСЖ» в еврокубках. Поражение «Бреста» – самое серьезное среди французских клубов в ЛЧ
135 минут назад
Слот о 2:2 с «Астон Виллой»: «Отличная игра, но я недоволен результатом. «Ливерпуль» несколько раз не получал того, что заслуживал. Нельзя к этому привыкать»
736 минут назад
«Брест» проиграл «ПСЖ» 0:7 после слов Руа о том, что камбэк с 0:3 «в пределах его возможностей»
444 минуты назад
Эмери о 2:2 с «Ливерпулем»: «Вилла» была близка к тому, чтобы забить на последней минуте. У нас было больше возможностей выиграть в финальные 20 минут»
752 минуты назад
Ван Дейк о 2:2 с «Виллой»: «Разочарован, у «Ливерпуля» были шансы выиграть, но соперник усложнил задачу. Мы перепробовали все, но этого было недостаточно. Теперь сосредоточимся на «Сити»
17сегодня, 21:52
Хвича забил 2-й гол за «ПСЖ» – в 7-м матче. У вингера также 2 ассиста в составе парижан
5сегодня, 21:46
Президент «Урала» о контракте Селихова: «Может, летом у Саши «Барселона» появится или еще кто-то – так здорово отыграет. Обсудим в конце сезона»
сегодня, 21:40
Гол Веа ПСВ засчитали после ВАР. Арбитр изначально отменил взятие ворот из-за офсайда у Келли
3сегодня, 21:39Фото
Баббель о Салахе: «Могу сравнить его только с Месси по бомбардирским способностям. По статистике кажется, что он играет «девятку», но он вингер! У Мо есть реальный шанс на «Золотой мяч»
3сегодня, 21:36