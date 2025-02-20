Гвардиола проиграл «Реалу» третий матч подряд, в 7 последних – одна победа. С «Барсой» было 9 побед и 2 поражения в 15 играх
Пеп Гвардиола выиграл лишь один матч из 7 последних против «Реала».
Каталонский тренер провел 27 матчей против «Мадрида» во всех турнирах с «Барселоной», «Баварией» и «Манчестер Сити»: 13 побед, 6 ничьих, 8 поражений.
В последних семи матчах с «Реалом» Гвардиола одержал лишь одну победу. При этом «Манчестер Сити» не может выиграть у «сливочных» 4 матчах подряд, проиграв три последних.
Во главе «Барселоны» Гвардиола провел 15 матчей против «Реала», выиграл 9 и уступил в двух. Еще в четырех была ничья.
Оба матча против «Мадрида» во главе «Баварии» тренер проиграл.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Transfermarkt
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