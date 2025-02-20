Гвардиола впервые не вышел в 1/8 финала в качестве тренера. С «Барсой» и «Баварией» тренер доходил минимум до полуфинала

Пеп Гвардиола впервые в карьере тренера не примет участия в 1/8 финала ЛЧ.

Сегодня «Манчестер Сити » вылетел из Лиги чемпионов на стадии стыковых матчей, уступив «Реалу» (2:3, 1:3).

Гвардиола никогда в тренерской карьере не выбывал из турнира так рано. С «Барселоной» и «Баварией» каталонец всегда достигал минимум полуфинала.

До сегодняшнего дня худшим результатом тренера с «Ман Сити» был вылет в 1/8 финала от «Монако» в 2017 году.

Гвардиола трижды брал Лигу чемпионов в качестве тренера: два раза с «Барсой», один раз с «Сити».