Новичок «Динамо» Касерес: «Я приехал в лучший клуб России. Цель – вывести его на вершину, выиграть много трофеев»
Сегодня москвичи объявили о трансфере защитника «Лануса».
– Спасибо за теплый прием. Я приехал в лучший клуб России. Надеюсь, у меня все хорошо здесь сложится, и мы будем бороться за трофеи.
– Как опишете ваш стиль игры?
– Я играю на позиции правого защитника. Люблю как защищаться, так и атаковать. На поле я всегда агрессивен. Постараюсь показать свою лучшую игру.
– Что вам рассказывал о «Динамо» ваш партнер по сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна?
– Мы отлично поговорили с Фаби, и у меня появилось большое желание приехать сюда. Для меня это большой шаг вперед. Он говорил, что тут отличная организация, что это лучший клуб страны, так что я очень хочу сыграть со своим другом. У нас отличное с ним взаимодействие – на поле он доверяет мне, а я ему.
– Какую цель ставите перед собой в «Динамо»?
– Моя цель – вывести «Динамо» на самую вершину, выиграть много трофеев, так что будем над этим работать, – сказал Касерес.
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