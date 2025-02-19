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Новичок «Динамо» Касерес: «Я приехал в лучший клуб России. Цель – вывести его на вершину, выиграть много трофеев»

Хуан Касерес назвал «Динамо» лучшим клубом России.

Сегодня москвичи объявили о трансфере защитника «Лануса».

– Спасибо за теплый прием. Я приехал в лучший клуб России. Надеюсь, у меня все хорошо здесь сложится, и мы будем бороться за трофеи.

– Как опишете ваш стиль игры?

– Я играю на позиции правого защитника. Люблю как защищаться, так и атаковать. На поле я всегда агрессивен. Постараюсь показать свою лучшую игру.

– Что вам рассказывал о «Динамо» ваш партнер по сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна?

– Мы отлично поговорили с Фаби, и у меня появилось большое желание приехать сюда. Для меня это большой шаг вперед. Он говорил, что тут отличная организация, что это лучший клуб страны, так что я очень хочу сыграть со своим другом. У нас отличное с ним взаимодействие – на поле он доверяет мне, а я ему.

– Какую цель ставите перед собой в «Динамо»?

– Моя цель – вывести «Динамо» на самую вершину, выиграть много трофеев, так что будем над этим работать, – сказал Касерес.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Динамо»
logoДинамо Москва
logoФабиан Бальбуэна
logoпремьер-лига Россия
logoХуан Касерес II
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