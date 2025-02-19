«Динамо» подписало защитника «Лануса» Касереса
Хуан Касерес стал игроком «Динамо».
Московский клуб объявил о подписании защитника «Лануса». Сообщалось, что за 24-летнего игрока заплатят 4-5 млн евро.
В прошлом сезоне Касерес провел 33 матча во всех турнирах за аргентинский клуб. В его активе 7 игр за сборную Парагвая.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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