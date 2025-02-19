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У Салаха 48 (29+19) очков в 37 матчах сезона за «Ливерпуль» во всех турнирах

Мохамед Салах забил 29-й гол в сезоне.

Вингер «Ливерпуля» открыл счет в матче АПЛ с «Астон Виллой» (1:0, первый тайм).

В нынешнем сезоне на счету Салаха 48 результативных действий в 37 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах – 29 голов и 19 ассистов.

Подробную статистику 32-летнего египтянина можно найти здесь.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
logoЛиверпуль
logoМохамед Салах
logoАстон Вилла
logoпремьер-лига Англия
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