У Салаха 48 (29+19) очков в 37 матчах сезона за «Ливерпуль» во всех турнирах
Мохамед Салах забил 29-й гол в сезоне.
Вингер «Ливерпуля» открыл счет в матче АПЛ с «Астон Виллой» (1:0, первый тайм).
В нынешнем сезоне на счету Салаха 48 результативных действий в 37 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах – 29 голов и 19 ассистов.
Подробную статистику 32-летнего египтянина можно найти здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости