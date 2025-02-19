Тибо Куртуа: «Надеюсь, что «Реал» снова встретится с «Ливерпулем». Будем надеяться, мы победим – они хорошо выступают в этом сезоне»
Тибо Куртуа хотел бы сыграть с «Ливерпулем» в этом сезоне.
Сегодня «Реал» проведет ответный стыковой матч плей-офф Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (первая игра – 3:2)
«Я надеюсь, что мы снова встретимся с «Ливерпулем».
И, будем надеяться, мы победим. Они хорошо выступают в этом сезоне», – сказал голкипер «Мадрида».
Отметим, что «Реал» в случае выхода в 1/8 финала встретится не с «Ливерпулем», а с «Атлетико» или «Байером».
Опубликовано: Полина Антохина
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