Тибо Куртуа: «Надеюсь, что «Реал» снова встретится с «Ливерпулем». Будем надеяться, мы победим – они хорошо выступают в этом сезоне»

Тибо Куртуа хотел бы сыграть с «Ливерпулем» в этом сезоне.

Сегодня «Реал» проведет ответный стыковой матч плей-офф Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (первая игра – 3:2)

«Я надеюсь, что мы снова встретимся с «Ливерпулем ».

И, будем надеяться, мы победим. Они хорошо выступают в этом сезоне», – сказал голкипер «Мадрида ».

Отметим, что «Реал» в случае выхода в 1/8 финала встретится не с «Ливерпулем», а с «Атлетико» или «Байером».