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  • Слот о «Ливерпуле»: «Не стоит ожидать фантастический футбол в каждой игре. Особенная команда сыграет 20-25 отличных матчей, несколько посредственных и несколько очень плохих»
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Слот о «Ливерпуле»: «Не стоит ожидать фантастический футбол в каждой игре. Особенная команда сыграет 20-25 отличных матчей, несколько посредственных и несколько очень плохих»

Арне Слот высказался об игре «Ливерпуля» в последних матчах.

«Если я чему-то и научился, выиграв чемпионат [с «Фейеноордом»], так это тому, что не стоит ожидать, что в каждой игре ты будешь показывать фантастический футбол.

Если вы особенная команда, вы играете от 20 до 25 очень хороших матчей, несколько посредственных и несколько очень плохих. Когда вы посредственны, больше важен результат, потому что вы, скорее всего, выиграете хорошие игры.

Не может быть, чтобы самый лучший футбол показывался в 38 матчах. [Такого не было] ни в истории «Ливерпуля», ни за четыре года, когда «Манчестер Сити» выиграл чемпионат, и не сейчас у нас, «Арсенала», «Сити» или «Челси».

У всех нас есть определенное количество матчей, сыгранных действительно хорошо. Поскольку нам приходится играть так много матчей, нельзя ожидать, что мы обыграем каждого соперника.

Я согласен, что последние два выступления были не того уровня, что были у нас на выезде с «Вест Хэмом» (5:0) или дома с «Тоттенхэмом» (4:0).

Но я действительно спокоен, за исключением, может быть, минуты после того, как мы пропустили и получили 2:2 [на «Гудисоне»]!

Я видел тот же уровень работы против «Вулвс» (2:1) и, может быть, даже больше против «Эвертона» (2:2), потому что игра пошла по их схеме», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
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