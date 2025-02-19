Глебов проходит медосмотр в «Динамо», сделка еще не завершена («Р-Спорт»)
Данил Глебов проходит медосмотр в «Динамо».
Ранее сообщалось, что 25-летний полузащитник перейдет из «Ростова» за 7+1 млн евро.
«Он сегодня проходит медосмотр для трансфера в «Динамо». Сделка пока не финализирована», – сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. За это время он провел 191 матч за клуб во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 17 результативных передач.
В этом сезоне хавбек принял участие в 17 матчах Мир российской Премьер-лиги, забив один гол.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
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