Глебов проходит медосмотр в «Динамо», сделка еще не завершена («Р-Спорт»)

Данил Глебов проходит медосмотр в «Динамо».

Ранее сообщалось , что 25-летний полузащитник перейдет из «Ростова» за 7+1 млн евро.

«Он сегодня проходит медосмотр для трансфера в «Динамо ». Сделка пока не финализирована», – сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Глебов выступает за «Ростов » с 2019 года. За это время он провел 191 матч за клуб во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 17 результативных передач.

В этом сезоне хавбек принял участие в 17 матчах Мир российской Премьер-лиги, забив один гол.