Зделар интересен «Рейнджерс». ЦСКА готов продать хавбека с истекающим контрактом

Саша Зделар может перейти в январе в «Рейнджерс».

Шотландский клуб интересуется хавбеком ЦСКА, и армейцы готовы продать 29-летнего игрока сборной Сербии, поскольку срок его контракта истекает в июне 2025 года, сообщает Sportklub.

В 21 матче сезона во всех турнирах на счету Зделара 1 ассист за ЦСКА .