Зделар интересен «Рейнджерс». ЦСКА готов продать хавбека с истекающим контрактом
Саша Зделар может перейти в январе в «Рейнджерс».
Шотландский клуб интересуется хавбеком ЦСКА, и армейцы готовы продать 29-летнего игрока сборной Сербии, поскольку срок его контракта истекает в июне 2025 года, сообщает Sportklub.
В 21 матче сезона во всех турнирах на счету Зделара 1 ассист за ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sportklub
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