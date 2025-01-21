Зделар хочет покинуть ЦСКА. Клуб готов отпустить хавбека, его не воспринимают в качестве основного футболиста («Матч ТВ»)

Саша Зделар может уйти из ЦСКА.

«Зделар хочет покинуть ЦСКА зимой и общается со многими агентами, которые могли бы помочь ему с новой командой.

ЦСКА не против отпустить его, потому что в рамках схемы и планов развития Сашу не воспринимают в качестве основного игрока», – сообщил источник «Матч ТВ».

В этом сезоне 29-летний полузащитник провел 15 матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.

Ранее появилась информация , что футболист интересен «Рейнджерс».