Зделар хочет покинуть ЦСКА. Клуб готов отпустить хавбека, его не воспринимают в качестве основного футболиста («Матч ТВ»)
Саша Зделар может уйти из ЦСКА.
«Зделар хочет покинуть ЦСКА зимой и общается со многими агентами, которые могли бы помочь ему с новой командой.
ЦСКА не против отпустить его, потому что в рамках схемы и планов развития Сашу не воспринимают в качестве основного игрока», – сообщил источник «Матч ТВ».
В этом сезоне 29-летний полузащитник провел 15 матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.
Ранее появилась информация, что футболист интересен «Рейнджерс».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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