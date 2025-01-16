«Зенит» может отдать Васильева «Крыльям» зимой. Предполагается аренда хавбека с возможным правом выкупа («Спорт день за днем»)

Дмитрий Васильев может перейти в «Крылья Советов» в зимнее трансферное окно.

По информации «Спорт день за днем», полузащитник «Зенита» рассматривается самарским клубом как приоритетный вариант усиления центра поля. Отмечается, что самарские скауты давно наблюдают за футболистом.

Сейчас ведутся переговоры об аренде 20-летнего игрока с возможным правом выкупа. Осложнить ситуацию могут завышенные финансовые вопросы игрока, а также сумма выкупа. В случае неудачи, самарцы могут также рассмотреть кандидатуру 26-летнего Кристияна Бистровича из ЦСКА.

Стоит добавить, что вчера стало известно , что Васильев получил травму на сборах «Зенита» в Катаре и перенесет операцию на ноге.

В текущем сезоне на счету полузащитника 8 матчей за клуб во всех турнирах. С полной статистикой 20-летнего игрока можно ознакомиться здесь .

Васильев из «Зенита» травмировался на сборах. 20-летний хавбек может пропустить несколько месяцев