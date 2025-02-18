Мостовой о Карпине и «Ростове»: «У нас, кроме него, никого нет, что ли? Меня больше интересует, будут ли сейчас поступать предложения Мостовому»
Александр Мостовой оценил возможный уход Валерия Карпина из «Ростова».
«Ничего не пойму.
У нас, кроме Карпина, никого нет, что ли? Он и из «Спартака» так же уходил. В «Ростове» до Валерия Карпина тоже были тренеры – их отставки были потерями? Для кого-то – потеря, для кого-то – нет. А мне вообще все равно.
Меня больше интересует, будут ли сейчас поступать предложения Александру Мостовому», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.
«Не исключено, что Карпин уйдет из «Ростова» до рестарта чемпионата. Это оценивают процентов в восемьдесят». Гурцкая о тренере
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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