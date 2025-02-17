«При Карпине «Динамо» бы серьезно конкурировало за призовую тройку. Доверие к Личке исчерпалось». Наумов о бело-голубых

Николай Наумов оценил слухи о возможном назначении Валерия Карпина в «Динамо».

«Мне очень нравилось назначение Лички в «Динамо» — он неплохо себя показал в «Оренбурге». В первый год все было хорошо, но потом у Лички пропал запал и изюминка, поэтому и команда стала играть не очень ярко. В этой связи для динамовцев, которые мечтают выиграть золото чемпионата России, решение о замене тренера вполне оправданное. Пакет доверия к Личке исчерпался.

Назначение Карпина в «Динамо» было бы очень хорошей вещью, ведь он показал себя сильным тренером в сборной России и «Ростове », где при нем растут молодые. Валерий — инициативный человек, он все время в поиске. Я знаком с Карпиным и знаю, как он любит свою профессию. Но чрезмерная эмоциональность Валерия может стать проблемой, ведь в «Динамо» другое давление.

Думаю, Карпин добавит «Динамо» стержня в организации игры, чего не хватает команде. У них игра рассыпается на части — то один футболист ярко выступит, то другой. Если случится такое назначение, «Динамо» серьезно будет конкурировать за призовую тройку, ведь у них неплохой состав», – сказал экс-президент «Локомотива».

После 18 туров «Динамо » занимает в Мир РПЛ 4-е место.