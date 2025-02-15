«Если «Динамо» пригласит Карпина, с ним можно решить задачу чемпионства. Ему пора возглавить более серьезную команду». Чернышов о тренере

Андрей Чернышов оценил слухи о том, что Валерий Карпин может возглавить «Динамо».

«Валерий Георгиевич — хороший и сильный тренер, который уже показал свою работу в большом клубе, в «Спартаке». Показал себя и в маленьком клубе, в «Ростове ». Игра команды привлекает, результаты, может быть, не всегда хорошие, но надо исходить из подбора игроков. Из того, что есть, Карпин выжимает максимум.

Когда тренер долго работает в маленьком клубе и дает результат, на него обращают внимание большие клубы. Ему уже пора выходить на более серьезный уровень, возглавить более серьезную команду в плане задач и финансов.

Слухов в футболе много. Представьте, Личка выиграет чемпионат, тогда все разговоры прекратятся. Но если результатом будет непопадание в тройку, то могут найти другого тренера. Да, «Динамо» было бы хорошим вариантом, клуб возродился после вылета в Первую лигу. Динамовцы хотят победить в чемпионате России. Они никак не могут осилить эту вершину, но пришло время это сделать. Если они пригласят Карпина, то с ним возможно решение этой задачи.

Карпин заслуживает приглашения в большой клуб. Он не боится давления, это боец с сильным характером. Только приглашение в ЦСКА не могло бы, наверное, им рассматриваться. Тот же «Зенит» его бы заинтересовал, он бы не обращал внимания на все рассуждения из-за этого. Я знаю Карпина, что он в последнюю очередь обращает внимание на то, что о нем говорят и думают», — сказал бывший футболист «Динамо » и «Спартака».