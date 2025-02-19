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Куртуа болел за «МЮ» и мог туда перейти: «Мне нравился ван дер Сар. Когда клуб подписал Де Хеа, я выбрал другой путь в карьере»

Тибо Куртуа рассказал, что был фанатом «Манчестер Юнайтед».

По ходу карьеры бельгийский голкипер выступал за «Генк», «Атлетико», «Челси» и «Реал».

«Мне нравились Эдвин ван дер Сар и Икер Касильяс. Касильяс – из-за юного возраста, когда он появился в воротах «Реала».

Мне было 12 или 11 лет. Я только начинал играть в воротах и был потрясен. Я всегда следил за ним, а потом за «Манчестер Юнайтед», – вспомнил Куртуа на подкасте Рио Фердинанда.

Фердинанд также спросил, почему Куртуа не перешел в «Манчестер Юнайтед».

«Они подписали Давида Де Хеа. Это помогло мне выбрать другой путь. «Челси» был для меня лучшим вариантом в долгосрочной перспективе.

Поскольку Давид перешел в «МЮ», это открыло дверь для меня в «Атлетико». И этот трансфер сделал из меня того вратаря, которым я являюсь сейчас», – заявил голкипер «Реала».

Затем Фердинанд спросил, был ли бельгиец «немного фанатом «Юнайтед», на что тот ответил: «Да, был».

Тибо Куртуа: «Понимал, что Винисиус будет хорош, но не думал, что настолько. Один парень сказал мне про него: «Увидишь через несколько лет». Это был Эден Азар»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Express
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