Варан о руководстве «МЮ»: «Они хотят немедленных результатов, но мы даже не знаем, кто принимает решения. В «Реале» долгие годы существует система, там умеют жить под давлением»

Рафаэль Варан раскритиковал стиль работы руководства «Манчестер Юнайтед».

«Даже я, будучи игроком, не видел четкой системы того, как все должно было работать. В течение многих лет не было единого подхода. У «Реала» есть конкретный подход к работе на всех уровнях клуба. В «МЮ » не было четкого понимания, как набирать сотрудников, как играть, как общаться. Там не было таких процедур, процессов и структуры.

Это не ответственность одного человека. В этом и проблема – мы даже не знаем, кто в этом виноват. В процесс принятия решений вовлечено слишком много людей, поэтому мы не знали, кто на самом деле принимал их. Я не могу сказать, кто был ответственен за это, я не знаю. Это было обо всех и ни о ком.

В «Реале» долгие годы существовала определенная система. Кто-то приходит, кто-то уходит, но крепкий фундамент есть всегда. Когда вы набираете молодых, талантливых игроков, они должны учиться, прежде чем смогут играть. Это дает им время для развития.

Когда я пришел туда в 18 лет, у меня не было никаких обязанностей в раздевалке. Я был там лишь для того, чтобы учиться. «МЮ» может подписать дорогостоящего молодого игрока и сразу же выпустить его на поле со всеми обязанностями в чрезвычайно сложной лиге. На его плечи сразу же ложится огромный груз.

Нужно уметь выстраивать долгосрочную стратегию, выдерживая ежедневное давление и матчи каждые три дня. Это сложно. В течение многих лет болельщики ожидали немедленных побед. Те, кто принимает решения для достижения этих целей, хотят немедленного результата. Нужно сохранять спокойствие во время шторма, зная, что ты что-то строишь. Иногда, когда начинался шторм, нам нужно было быстро принимать решения, что-то менять.

В «Реале» люди принимают давление и умеют с ним жить. Когда я говорю, что в «Мадриде » у игроков лучшие условия, то имею в виду, что мы пытаемся защитить их от этого давления. На поле и так уже достаточно давления со стороны болельщиков, СМИ и социальных сетей. Вот почему в «Реале» вокруг игроков была своего рода защитная атмосфера.

Этот клуб, несомненно, испытывает наибольшее давление. Но будь то тренер или то, как клуб справляется со сложными ситуациями, действительно была защита от этого давления. В «МЮ» все было иначе», – сказал бывший защитник «Реала» и «МЮ».