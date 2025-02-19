  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Варан о руководстве «МЮ»: «Они хотят немедленных результатов, но мы даже не знаем, кто принимает решения. В «Реале» долгие годы существует система, там умеют жить под давлением»
6

Варан о руководстве «МЮ»: «Они хотят немедленных результатов, но мы даже не знаем, кто принимает решения. В «Реале» долгие годы существует система, там умеют жить под давлением»

Рафаэль Варан раскритиковал стиль работы руководства «Манчестер Юнайтед».

«Даже я, будучи игроком, не видел четкой системы того, как все должно было работать. В течение многих лет не было единого подхода. У «Реала» есть конкретный подход к работе на всех уровнях клуба. В «МЮ» не было четкого понимания, как набирать сотрудников, как играть, как общаться. Там не было таких процедур, процессов и структуры.

Это не ответственность одного человека. В этом и проблема – мы даже не знаем, кто в этом виноват. В процесс принятия решений вовлечено слишком много людей, поэтому мы не знали, кто на самом деле принимал их. Я не могу сказать, кто был ответственен за это, я не знаю. Это было обо всех и ни о ком.

В «Реале» долгие годы существовала определенная система. Кто-то приходит, кто-то уходит, но крепкий фундамент есть всегда. Когда вы набираете молодых, талантливых игроков, они должны учиться, прежде чем смогут играть. Это дает им время для развития.

Когда я пришел туда в 18 лет, у меня не было никаких обязанностей в раздевалке. Я был там лишь для того, чтобы учиться. «МЮ» может подписать дорогостоящего молодого игрока и сразу же выпустить его на поле со всеми обязанностями в чрезвычайно сложной лиге. На его плечи сразу же ложится огромный груз.

Нужно уметь выстраивать долгосрочную стратегию, выдерживая ежедневное давление и матчи каждые три дня. Это сложно. В течение многих лет болельщики ожидали немедленных побед. Те, кто принимает решения для достижения этих целей, хотят немедленного результата. Нужно сохранять спокойствие во время шторма, зная, что ты что-то строишь. Иногда, когда начинался шторм, нам нужно было быстро принимать решения, что-то менять.

В «Реале» люди принимают давление и умеют с ним жить. Когда я говорю, что в «Мадриде» у игроков лучшие условия, то имею в виду, что мы пытаемся защитить их от этого давления. На поле и так уже достаточно давления со стороны болельщиков, СМИ и социальных сетей. Вот почему в «Реале» вокруг игроков была своего рода защитная атмосфера.

Этот клуб, несомненно, испытывает наибольшее давление. Но будь то тренер или то, как клуб справляется со сложными ситуациями, действительно была защита от этого давления. В «МЮ» все было иначе», – сказал бывший защитник «Реала» и «МЮ».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoРафаэль Варан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Увольнение тен Хага и его штаба обошлось «МЮ» в 14,5 млн фунтов
31сегодня, 12:28
Невилл считает, что Амориму нужны 3 трансферных окна для перестройки «МЮ»: «Нужны разноплановые игроки. 3-4-3 не похожа на другие схемы»
1917 февраля, 17:45
Оуэн об «МЮ»: «Улучшений нет, они не выглядят как команда. Мне нравится Аморим, но трудно представить, что они станут лучше»
1817 февраля, 09:29
Главные новости
Шансы «Ман Сити» на выход в 1/8 финала ЛЧ – 23,9%, «Реала» – 76,1% (Opta)
615 минут назад
Агент Саласара вылетел в Москву для решающих переговоров со «Спартаком». Сделку должна одобрить португальская федерация («Чемпионат»)
2328 минут назад
Фанаты «Ман Сити» привезли баннер с Родри и «Золотым мячом» на ответный матч с «Реалом» в Мадриде
2639 минут назадФото
Ламин Ямаль: «Работа судьи очень трудна – если вы свистите в пользу одной стороны, другая будет жаловаться. А если никто не жалуется, это сделает футболист команды, которая не играет»
945 минут назад
Тикнизян о тратах в месяц: «У семьи с ребенком 300-350 тысяч в месяц будет уходить на нормальную жизнь. С нашей инфляцией 30-50 тысяч недостаточно, к сожалению»
3857 минут назад
Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Реал» против «Ман Сити», «Ювентус» в гостях у ПСВ, «ПСЖ» примет «Брест», «Боруссия» сыграет со «Спортингом»
84сегодня, 15:01
Кто из этих тренеров брал ЛЧ? А кто с какой командой?
сегодня, 15:00Спецпроект
Аршавин об ЛЧ: «Как еврокубки ушли с «Матч ТВ», ни одного матча не посмотрел – не ложится на iPad. Новый формат турнира немного непривычный»
36сегодня, 14:58
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Астон Виллы». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
30сегодня, 14:50
Тренер «Бреста» верит в камбэк с «ПСЖ» после 0:3: «Это в пределах моих возможностей. Мы как-то выиграли со счетом 5:4, уступая 0:4 к перерыву»
14сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Зенит» предложил 30 млн евро за Жерсона. «Фламенго» не продал капитана за 18 и 28 млн евро (Жулио Мигель Нето)
13 минуты назад
Бобан об удалении Тео с «Фейеноордом»: «Мне жаль «Милан», но Эрнандес этого заслуживает, он делает так уже много лет. Обидно, ведь в 1-м тайме команда играла очень хорошо»
212 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Спортинг». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
25 минут назад
Слот о «Ливерпуле»: «Не стоит ожидать фантастический футбол в каждой игре. Особенная команда сыграет 20-25 отличных матчей, несколько посредственных и несколько очень плохих»
230 минут назад
Радимов о «Зените»: «Энрике нужен был – такого шефа в атаке не хватало. Будет ярко выраженная звезда, которая может решать моменты, как делал Малком»
358 минут назад
Глебов проходит медосмотр в «Динамо», сделка еще не завершена («Р-Спорт»)
7сегодня, 14:46
Нгамале о любимых местах в России: «В ГУМе и на Красной площади можно расслабиться – там нравится гулять больше всего. На Патриках очень людно и шумно, люблю места потише»
6сегодня, 14:31
Зиньковский о переходе в «Крылья»: «Так в «Спартаке» сложились обстоятельства – нужно было уйти, чтобы получать практику. Приятно вернуться в родной город и команду»
4сегодня, 14:13
Лига чемпионов Азии. «Шанхай Порт» уступил «Йокогаме»
24сегодня, 14:05
Томиясу выбыл до конца года после повторной операции на колене. Впервые защитника «Арсенала» прооперировали летом 2024-го
5сегодня, 13:56