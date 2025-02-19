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Увольнение тен Хага и его штаба обошлось «МЮ» в 14,5 млн фунтов

Увольнение Эрика тен Хага обошлось «МЮ» более чем в 14 млн фунтов.

Журналист Роб Харрис со ссылкой на финансовую отчетность «Манчестер Юнайтед» сообщает, что расходы, связанные с уходом тен Хага и его штаба, составили 14,5 млн фунтов.

Данная сумма отражена в отчете клуба за второй квартал, завершившийся 31 декабря 2024 года.

Тен Хаг был уволен из «МЮ» 28 октября прошлого года. Нидерландский специалист работал в клубе с лета 2022-го.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Роба Харриса
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