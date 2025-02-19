  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о Захаряне: «Не сказал бы, что он разочаровывает в «Сосьедаде» – не играет только из-за травм. У него вся футбольная жизнь впереди, в Россию вернуться еще успеет»
5

Мостовой о Захаряне: «Не сказал бы, что он разочаровывает в «Сосьедаде» – не играет только из-за травм. У него вся футбольная жизнь впереди, в Россию вернуться еще успеет»

Александр Мостовой считает, что Арсену Захаряну стоит остаться в «Реал Сосьедад».

21‑летний полузащитник провел 2 матча за испанский клуб в этом сезоне, оба раза выйдя на замену. Россиянин выступает в Испании с лета 2023 года, всего на его счету 42 игры за «Реал Сосьедад».

«Не сказал бы, что Захарян разочаровывает в «Реал Сосьедад». Арсен просто окунулся в другую атмосферу. Не играет он только из‑за травм, до них он получал игровое время – где‑то выходил в основе, где‑то на замену.

У него вся футбольная жизнь еще впереди, в Россию он успеет еще вернуться, тем более контракт с испанским клубом у него до 2029 года.

Про Головина тоже много говорили, но он уже седьмой год играет во Франции – это же обалдеть, – сказал бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoАрсен Захарян
logoЛа Лига
logoРеал Сосьедад
logoпремьер-лига Россия
logoтравмы
logoАлександр Мостовой
logoАлександр Головин
logoМатч ТВ
logoлига 1 Франция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сосьедад» о том, что «Динамо» предлагало Захаряну вернуться: «Неправда. Хотим, чтобы Арсен оставался с нами»
1217 февраля, 11:17
«Динамо» предлагало Захаряну вернуться в аренду, чтобы почувствовать игровой ритм. Арсен сказал, что будет стараться пробиться в состав «Сосьедада». Генич о хавбеке
2017 февраля, 09:16
Захарян сыграл 2-й матч в сезоне за «Сосьедад» – вышел на 76-й против «Бетиса» при 0:3 и двух красных у его команды
1716 февраля, 21:58
Ловчев о Захаряне: «В «Сосьедаде» разочаровались в нем, к гадалке не ходи. Я и не думал, что у него пойдет в Испании, он у нас большой звездой был, что ли?»
1513 февраля, 11:07
Корнеев о Захаряне в «Сосьедаде»: «Неправильный выбор – Арсен просто не готов к таким нагрузкам. Не могу представить клуб в России, который рассчитывал бы на него сейчас»
1730 января, 10:00
Главные новости
Тебас о возможном выходе «Реала» из Ла Лиги: «Это невозможно, и они сами это знают. Слухи рассчитаны на поддержание их стратегии»
1только что
Тео извинился перед «Миланом» за удаление в матче с «Фейеноордом» в ЛЧ: «Я очень расстроен. Давайте поднимемся вместе. В первую очередь я 💪🏼»
1612 минут назад
«Динамо» подписало защитника «Лануса» Касереса
1514 минут назад
«Факел» купил Пуси. «Шамахы» получит 100 тысяч долларов за форварда
3125 минут назадФото
Ибрагимович получил сатирическую премию «Золотой тапир» в 9-й раз – после вылета «Милана» из ЛЧ: «Заслуженно. Мы разочарованы и рассержены»
626 минут назад
Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Реал» против «Ман Сити», «Ювентус» в гостях у ПСВ, «ПСЖ» примет «Брест», «Боруссия» сыграет со «Спортингом»
10034 минуты назад
Варан о тен Хаге: «Он хотел завоевать уважение с помощью страха, возможно. Ему всегда нужен был игрок, который был бы один в «МЮ», он конфликтовал с лидерами. Я высказал кое-что и больше не играл»
1134 минуты назад
«Ман Сити» ждет сложнейший матч с «Реалом» на «Бернабеу», а вас – фрибет 7777 рублей за регистрацию от Лиги Ставок
40 минут назадРеклама
Вы ждали – мы сделали. Перезапуск игры «Три на три» по Лиге чемпионов
40 минут назадСпецпроект
Прибыль «МЮ» за квартал снизилась на 88,7% по сравнению с предыдущим годом. Доходы уменьшились, долг вырос
1241 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
Тибо Куртуа: «Надеюсь, что «Реал» снова встретится с «Ливерпулем». Будем надеяться, мы победим – они хорошо выступают в этом сезоне»
118 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Спортинг». Гирасси, Адейеми, Хардер и Кенда играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
40 минут назад
Алеррандро: «Надеть футболку ЦСКА – знаменательный момент, можно сказать, что моя мечта сбылась. Это большой клуб, а Москва – замечательный город»
844 минуты назад
Николич о трансферном окне для ЦСКА: «Можно лучше, но неплохо и так. Пьянич, Койта и Жемалетдинов прибавили, молодые становятся сильнее»
358 минут назад
Ямаль о жалобах «Реала» на судейство: «Не говорили об этом в «Барсе». Когда команда в порядке, она не слышит ничего извне, а сосредоточена на победе и продолжении игры»
18сегодня, 16:34
«Локо» не подпишет форварда зимой. Сорвались последние варианты – Тургеман из «Маккаби» Тель-Авив и Арсе из «ЛДУ Кито» («Чемпионат»)
13сегодня, 16:22
«Ростов» и «Урал» предлагали Селихову зарплату 3 млн рублей в месяц. Вратарь выбрал контракт с Екатеринбургом до конца сезона, чтобы найти другой клуб летом (Иван Карпов)
6сегодня, 16:09
Бобан об удалении Тео с «Фейеноордом»: «Мне жаль «Милан», но Эрнандес этого заслуживает, он делает так уже много лет. Обидно, ведь в 1-м тайме команда играла очень хорошо»
3сегодня, 15:55
Слот о «Ливерпуле»: «Не стоит ожидать фантастический футбол в каждой игре. Особенная команда сыграет 20-25 отличных матчей, несколько посредственных и несколько очень плохих»
4сегодня, 15:37
Радимов о «Зените»: «Энрике нужен был – такого шефа в атаке не хватало. Будет ярко выраженная звезда, которая может решать моменты, как делал Малком»
12сегодня, 15:09