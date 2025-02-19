Мостовой о Захаряне: «Не сказал бы, что он разочаровывает в «Сосьедаде» – не играет только из-за травм. У него вся футбольная жизнь впереди, в Россию вернуться еще успеет»

Александр Мостовой считает, что Арсену Захаряну стоит остаться в «Реал Сосьедад».

21‑летний полузащитник провел 2 матча за испанский клуб в этом сезоне, оба раза выйдя на замену. Россиянин выступает в Испании с лета 2023 года, всего на его счету 42 игры за «Реал Сосьедад ».

«Не сказал бы, что Захарян разочаровывает в «Реал Сосьедад». Арсен просто окунулся в другую атмосферу. Не играет он только из‑за травм, до них он получал игровое время – где‑то выходил в основе, где‑то на замену.

У него вся футбольная жизнь еще впереди, в Россию он успеет еще вернуться, тем более контракт с испанским клубом у него до 2029 года.

Про Головина тоже много говорили, но он уже седьмой год играет во Франции – это же обалдеть, – сказал бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России.