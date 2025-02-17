«Сосьедад» о том, что «Динамо» предлагало Захаряну вернуться: «Неправда. Хотим, чтобы Арсен оставался с нами»
В «Реал Сосьедад» опровергли, что Арсен Захарян мог вернуться в «Динамо».
Ранее комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что московский клуб предлагал полузащитнику вернуться в клуб на правах аренды до конца сезона, но тот отказался.
«Динамо» предлагало Захаряну вернуться зимой? Неправда. Наш клуб хочет, чтобы Арсен оставался с нами», – сказал пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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