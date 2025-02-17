«Сосьедад» о том, что «Динамо» предлагало Захаряну вернуться: «Неправда. Хотим, чтобы Арсен оставался с нами»

В «Реал Сосьедад» опровергли, что Арсен Захарян мог вернуться в «Динамо».

Ранее комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил , что московский клуб предлагал полузащитнику вернуться в клуб на правах аренды до конца сезона, но тот отказался.

«Динамо » предлагало Захаряну вернуться зимой? Неправда. Наш клуб хочет, чтобы Арсен оставался с нами», – сказал пресс-атташе «Реал Сосьедад » Йон Андер Мундуате.