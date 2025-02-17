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Захарян сыграл 2-й матч в сезоне за «Сосьедад» – вышел на 76-й против «Бетиса» при 0:3 и двух красных у его команды

Арсен Захарян провел второй матч в сезоне за «Реал Сосьедад».

21-летний атакующий полузащитник из Росссии на 76-й минуте вышел на замену в матче 24-го тура Ла Лиги против «Бетиса» (0:3).

Арсен заменил Луку Сучича. К этой минуте «Сосьедад» уже играл вдевятером – защитник Игор Субельдия был удален на 20-й минуте, а нападающий Шералдо Беккер – на 75-й.

За отведенное ему время Захарян два раза коснулся мяча, сделал один пас – точный, а также заблокировал один удар.

Это лишь второй матч Захаряна в этом сезоне. Ранее он не играл из-за травм.

2 февраля бывший игрок «Динамо» вышел на замену в матче «Осасуна» – «Реал Сосьедад» (2:1) на 78-й минуте. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoРеал Сосьедад
logoАрсен Захарян
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Россия
logoИгор Субельдия
logoШералдо Беккер
logoДинамо Москва
logoЛука Сучич
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