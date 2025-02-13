Ловчев о Захаряне: «В «Сосьедаде» разочаровались в нем, к гадалке не ходи. Я и не думал, что у него пойдет в Испании, он у нас большой звездой был, что ли?»

Евгений Ловчев высказался о ситуации Арсена Захаряна в Испании.

В этом сезоне 21-летний россиянин из-за травм принял участие только в одном матче. Он провел 12 минут без учета добавленного времени в игре Ла Лиги против «Осасуны» (1:2) 2 февраля.

«Я и не думал, что у Захаряна что‑то пойдет в Испании . Он что, у нас был большой звездой, что ли?

Сейчас начнут говорить, что проблема в травмах, но это всегда сопутствует карьере. Сами футболисты должны думать о причинах. Я не считаю, что Захарян – такая звезда, которая должна заиграть в Испании.

Арсену нужно где‑то играть. К гадалке не ходи, в «Реал Сосьедад » разочаровались в Захаряне . Пусть даже они и говорят обратное.

Пусть уходит куда‑то в аренду, может, в «Динамо », и восстанавливается», – сказал бывший полузащитник «Спартака».