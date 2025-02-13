Ловчев о Захаряне: «В «Сосьедаде» разочаровались в нем, к гадалке не ходи. Я и не думал, что у него пойдет в Испании, он у нас большой звездой был, что ли?»
Евгений Ловчев высказался о ситуации Арсена Захаряна в Испании.
В этом сезоне 21-летний россиянин из-за травм принял участие только в одном матче. Он провел 12 минут без учета добавленного времени в игре Ла Лиги против «Осасуны» (1:2) 2 февраля.
«Я и не думал, что у Захаряна что‑то пойдет в Испании. Он что, у нас был большой звездой, что ли?
Сейчас начнут говорить, что проблема в травмах, но это всегда сопутствует карьере. Сами футболисты должны думать о причинах. Я не считаю, что Захарян – такая звезда, которая должна заиграть в Испании.
Арсену нужно где‑то играть. К гадалке не ходи, в «Реал Сосьедад» разочаровались в Захаряне. Пусть даже они и говорят обратное.
Пусть уходит куда‑то в аренду, может, в «Динамо», и восстанавливается», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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