«Динамо» предлагало Захаряну вернуться в аренду, чтобы почувствовать игровой ритм. Арсен сказал, что будет стараться пробиться в состав «Сосьедада». Генич о хавбеке

Арсену Захаряну предлагали вернуться в «Динамо» зимой.

Об этом рассказал комментатор «Матч ТВ » Константин Генич .

– Что делать Захаряну в Испании?

– Тренироваться. Знаю, что у него был разговор с «Динамо ». Динамовцы предлагали Арсену вернуться в аренду на остаток сезона, чтобы почувствовать игровой ритм и вернуть уверенность. Тем более все знакомо. Арсен сказал, что будет стараться пробиться в состав «Реал Сосьедад».

Сейчас команда близка к пиковому отрезку в сезоне, команда продолжает выступление в Кубке, Лиге Европы и чемпионате. Свое игровое время Арсен получит. Я думаю, что медицинский штаб понимает, что нельзя его резко бросать в поле. Надо подводить его аккуратно, в клубе это просчитывают. Постепенно он будет получать все больше и больше игрового времени.

Я не склонен к панике и не думаю, что все пропало. Нужно время, до конца сезона он точно останется», – сказал Генич.

В текущем сезоне Захарян провел два матча за «Реал Сосьедад», выходя на замены после 75-й минуты. Значительную часть сезона он пропустил из-за травм.