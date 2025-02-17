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  • «Динамо» предлагало Захаряну вернуться в аренду, чтобы почувствовать игровой ритм. Арсен сказал, что будет стараться пробиться в состав «Сосьедада». Генич о хавбеке
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«Динамо» предлагало Захаряну вернуться в аренду, чтобы почувствовать игровой ритм. Арсен сказал, что будет стараться пробиться в состав «Сосьедада». Генич о хавбеке

Арсену Захаряну предлагали вернуться в «Динамо» зимой.

Об этом рассказал комментатор «Матч ТВ» Константин Генич

– Что делать Захаряну в Испании?

– Тренироваться. Знаю, что у него был разговор с «Динамо». Динамовцы предлагали Арсену вернуться в аренду на остаток сезона, чтобы почувствовать игровой ритм и вернуть уверенность. Тем более все знакомо. Арсен сказал, что будет стараться пробиться в состав «Реал Сосьедад».

Сейчас команда близка к пиковому отрезку в сезоне, команда продолжает выступление в Кубке, Лиге Европы и чемпионате. Свое игровое время Арсен получит. Я думаю, что медицинский штаб понимает, что нельзя его резко бросать в поле. Надо подводить его аккуратно, в клубе это просчитывают. Постепенно он будет получать все больше и больше игрового времени.

Я не склонен к панике и не думаю, что все пропало. Нужно время, до конца сезона он точно останется», – сказал Генич. 

В текущем сезоне Захарян провел два матча за «Реал Сосьедад», выходя на замены после 75-й минуты. Значительную часть сезона он пропустил из-за травм. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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logoДинамо Москва
logoАрсен Захарян
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