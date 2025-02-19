Агент Саласара вылетел в Москву для решающих переговоров со «Спартаком». Сделку должна одобрить португальская федерация («Чемпионат»)
«Спартак» близок к подписанию Родриго Саласара.
По информации «Чемпионата», агент уругвайского полузащитника вылетел в Москву для решающих переговоров по трансферу.
«Спартак» и «Брага» продолжают обсуждение сделки и ожидают разрешения на ее заключение от португальской футбольной федерации – все стороны пытаются успеть оформить трансфер до закрытия рынка. Напомним, трансферное окно в России закрывается 20 февраля.
Ранее сорвался переход Саласара в «Зенит» за 15+5 млн евро – португальский клуб прекратил переговоры из-за рисков при взаимодействии с Россией.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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