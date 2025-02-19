Агент Саласара вылетел в Москву для решающих переговоров со «Спартаком». Сделку должна одобрить португальская федерация («Чемпионат»)

«Спартак» близок к подписанию Родриго Саласара.

По информации «Чемпионата», агент уругвайского полузащитника вылетел в Москву для решающих переговоров по трансферу.

«Спартак » и «Брага » продолжают обсуждение сделки и ожидают разрешения на ее заключение от португальской футбольной федерации – все стороны пытаются успеть оформить трансфер до закрытия рынка. Напомним, трансферное окно в России закрывается 20 февраля.

Ранее сорвался переход Саласара в «Зенит» за 15+5 млн евро – португальский клуб прекратил переговоры из-за рисков при взаимодействии с Россией.