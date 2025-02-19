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  • Дмитрий Черышев о тратах «Спартака» на трансферы: «Некрасиво по отношению к ситуации в стране. Мы не играем в еврокубках, есть возможность развивать своих футболистов»
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Дмитрий Черышев о тратах «Спартака» на трансферы: «Некрасиво по отношению к ситуации в стране. Мы не играем в еврокубках, есть возможность развивать своих футболистов»

Дмитрий Черышев раскритиковал «Спартак» за расходы на трансферы игроков.

В сезоне-2024/25 красно-белые установили клубный рекорд по расходам на приобретение футболистов – 57,1 млн евро. По ходу текущего окна переходов состав «Спартака» пополнили Ливай Гарсия, Пабло Солари и Илья Помазун.

– Осталось полкруга – это в первую очередь. Во-вторых, они действительно сильные, хорошие футболисты.

Но сумма реально большая. Я считаю, что это некрасиво сейчас по отношению к ситуации, которая происходит.

– Имеете в виду ситуацию в стране?

– Конечно. Я понимаю, что сейчас сложно развивать своих молодых футболистов, но у нас есть такая возможность. Мы не играем в еврокубках, и поэтому так вот просто – раз и покупать футболиста...

Ну, займут они второе место или третье, потратив такие баснословные деньги. А дальше что? – сказал главный тренер таджикистанского «Равшана» Дмитрий Черышев.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoДмитрий Черышев
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
деньги
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Политика
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