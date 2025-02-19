Дмитрий Черышев о тратах «Спартака» на трансферы: «Некрасиво по отношению к ситуации в стране. Мы не играем в еврокубках, есть возможность развивать своих футболистов»
В сезоне-2024/25 красно-белые установили клубный рекорд по расходам на приобретение футболистов – 57,1 млн евро. По ходу текущего окна переходов состав «Спартака» пополнили Ливай Гарсия, Пабло Солари и Илья Помазун.
– Осталось полкруга – это в первую очередь. Во-вторых, они действительно сильные, хорошие футболисты.
Но сумма реально большая. Я считаю, что это некрасиво сейчас по отношению к ситуации, которая происходит.
– Имеете в виду ситуацию в стране?
– Конечно. Я понимаю, что сейчас сложно развивать своих молодых футболистов, но у нас есть такая возможность. Мы не играем в еврокубках, и поэтому так вот просто – раз и покупать футболиста...
Ну, займут они второе место или третье, потратив такие баснословные деньги. А дальше что? – сказал главный тренер таджикистанского «Равшана» Дмитрий Черышев.
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