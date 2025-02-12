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Фанаты «Ман Сити» о баннере с Родри и «Золотым мячом»: «Он был адресован не кому-то на поле, а Пересу. Нужно было донести посыл вне зависимости от результата игры»

Фанаты «Манчестер Сити» объяснили, кому был адресован баннер про «горькие слезы».

«Горожане» проиграли «Реалу» со счетом 2:3 в первом стыковом матче за право выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Перед началом игры болельщики «Сити» вывесили на трибуне за воротами баннер с изображением Родри с «Золотым мячом» и цитатой из песни Stop Crying Your Heart Out («Хватит лить горькие слезы») из репертуара группы Oasis, участники которой Ноэль и Лиам Галлахеры болеют за «горожан».

«Никто в СМИ на самом деле не понял, что человек, которому был адресован баннер, даже не был на поле? Флорентино Перес. Это он спровоцировал кампанию по оскорблению Родри и бойкот церемонии игроками его клуба.

Нужно было донести посыл вне зависимости от результата игры», – говорится в посте фанатской группы 1894. 

Винисиус о 3:2 с «Сити»: «Видел баннер – подобное придает сил, и я отлично сыграл. Фанаты знают историю «Реала» в ЛЧ»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер 1894
logoМанчестер Сити
logoРодри
logoФлорентино Перес
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