Фанаты «Ман Сити» о баннере с Родри и «Золотым мячом»: «Он был адресован не кому-то на поле, а Пересу. Нужно было донести посыл вне зависимости от результата игры»
«Горожане» проиграли «Реалу» со счетом 2:3 в первом стыковом матче за право выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Перед началом игры болельщики «Сити» вывесили на трибуне за воротами баннер с изображением Родри с «Золотым мячом» и цитатой из песни Stop Crying Your Heart Out («Хватит лить горькие слезы») из репертуара группы Oasis, участники которой Ноэль и Лиам Галлахеры болеют за «горожан».
«Никто в СМИ на самом деле не понял, что человек, которому был адресован баннер, даже не был на поле? Флорентино Перес. Это он спровоцировал кампанию по оскорблению Родри и бойкот церемонии игроками его клуба.
Нужно было донести посыл вне зависимости от результата игры», – говорится в посте фанатской группы 1894.
Винисиус о 3:2 с «Сити»: «Видел баннер – подобное придает сил, и я отлично сыграл. Фанаты знают историю «Реала» в ЛЧ»
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