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  • Головин готов уйти из «Монако» в топ-клуб: «Но только в суперкоманду. «Реал», «Бавария», «Барса», «Ман Сити»? Да»
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Головин готов уйти из «Монако» в топ-клуб: «Но только в суперкоманду. «Реал», «Бавария», «Барса», «Ман Сити»? Да»

Александр Головин определил топ-клубы, в которых хотел бы продолжить карьеру.

– Ты говорил, что следующий шаг – топ-клуб уровня «Реала», «Барсы», «Сити». Ты с этими идеями распрощался или еще видишь путь туда?

– Если какой-то топ-клуб обратится, и это устроит обе стороны, то я бы, конечно, пошел на этот шаг. Но только суперкоманда.

– «Реал», «Бавария», «Барселона», «Манчестер Сити»?

– Да, – сказал полузащитник «Монако» в интервью Нобелю Арустамяну для сериала «Западная трибуна» на Okko

Головин об амбициях: «Моей мечтой было попробовать себя в Европе. Все еще хочется выиграть титул с «Монако», это тоже испытание. Не нахожусь в зоне комфорта в футбольном плане»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Okko
logoМонако
logoлига 1 Франция
logoАлександр Головин
logoНобель Арустамян
logoOkko
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