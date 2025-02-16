Головин готов уйти из «Монако» в топ-клуб: «Но только в суперкоманду. «Реал», «Бавария», «Барса», «Ман Сити»? Да»
Александр Головин определил топ-клубы, в которых хотел бы продолжить карьеру.
– Ты говорил, что следующий шаг – топ-клуб уровня «Реала», «Барсы», «Сити». Ты с этими идеями распрощался или еще видишь путь туда?
– Если какой-то топ-клуб обратится, и это устроит обе стороны, то я бы, конечно, пошел на этот шаг. Но только суперкоманда.
– «Реал», «Бавария», «Барселона», «Манчестер Сити»?
– Да, – сказал полузащитник «Монако» в интервью Нобелю Арустамяну для сериала «Западная трибуна» на Okko.
Головин об амбициях: «Моей мечтой было попробовать себя в Европе. Все еще хочется выиграть титул с «Монако», это тоже испытание. Не нахожусь в зоне комфорта в футбольном плане»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Okko
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