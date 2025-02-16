Головин об амбициях: «Моей мечтой было попробовать себя в Европе. Все еще хочется выиграть титул с «Монако», это тоже испытание. Не нахожусь в зоне комфорта в футбольном плане»

Александр Головин рассказал, почему решил остаться в «Монако».

– Ты продлил контракт с «Монако» до 2029 года. В 2018 году было ощущение, что «Монако» для тебя – ступень перед «Арсеналом», «Ливерпулем», «Реалом», «Барселоной». Как ты смотришь на то, что всю европейскую карьеру проводишь здесь?

– Я так не думал, как всем казалось. Моей мечтой было попробовать себя в Европе. Я здесь счастлив и без сомнения продлеваю контракт. Мне все очень нравится, ко мне хорошо относятся. Я счастлив.

– Была реакция у многих болельщиков на продление: «Ну все, Головин в золотой клетке, будто он не хочет нового испытания». Что мы им ответим?

– Мне все еще хочется выиграть титул с «Монако», это тоже испытание. Я к этому стремлюсь, надеюсь, что в этом сезоне у нас получится.

– Обычно говорят: «Вышел из зоны комфорта». Ты же когда уезжал из ЦСКА, выходил из зоны комфорта.

– Тяжело сравнивать с Россией. Там я могу сказать, что в зоне комфорта нахожусь. Здесь немного по-другому. Здесь нет ни одной команды, с которой можно выйти на 70% и понимать, что ты обыграешь их без вариантов.

В футбольном плане ты здесь вообще в зоне комфорта не находишься. Всегда нужно расти на тренировках, нигде не можешь отдохнуть, – сказал полузащитник «Монако» в интервью Нобелю Арустамяну для сериала «Западная трибуна» на Okko.