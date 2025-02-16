Тренер «Монако» Хюттер: «Головин заиграл бы в «Барсе». Там любят техничный футбол, игроков, находящих решения»

Ади Хюттер высоко отозвался об Александре Головине.

«На мой взгляд, Головин – игрок, который может играть в нескольких топ-клубах. Например, в «Барселоне». Там любят техничный футбол, игроков, находящих решения, которые думают о том, как сделать положение команды лучше.

Головин из тех, кто любит и умеет так играть. По-моему, он, безусловно, заиграл бы в «Барселоне». Это было бы моим желанием в будущем.

Мечтать разрешено, да? Никто ведь не запрещает мечтать. Моя задача как тренера – добывать результат. Но вопрос еще и в том, как его добывать, в какой манере. Обращаю внимание на развитие игроков, на прогресс в нашем стиле. Мне это тоже важно. Преуспеем в этом – и результаты придут.

Ну а если мечтать… Когда придет солидное предложение, Головин поговорит с президентом, с гендиректором, со мной. И если он скажет, что хочет перейти, не знаю, в «Ливерпуль» или в какой-то такой клуб – думаю, мы будем готовы к подобной беседе», – сказал тренер «Монако» в интервью Нобелю Арустамяну для проекта «Западная трибуна» на Okko.