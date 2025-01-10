У Головина дискомфорт в голеностопе. Хавбек «Монако» пропустит матч с «Нантом»

Александр Головин пропустит матч Лиги 1 из-за повреждения.

Во время игры за Суперкубок Франции с «ПСЖ» (0:1) хавбек «Монако» покинул поле на 72-й минуте. Тренер монегасков Ади Хюттер объяснил замену тем, что россиянин «почувствовал боль в лодыжке».

Сегодня «Монако » объявил, что Головин пропустит ближайшую игру чемпионата Франции с «Нантом » из-за дискомфорта в голеностопе.

Статистику полузащитника можно изучить здесь .