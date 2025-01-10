У Головина дискомфорт в голеностопе. Хавбек «Монако» пропустит матч с «Нантом»
Александр Головин пропустит матч Лиги 1 из-за повреждения.
Во время игры за Суперкубок Франции с «ПСЖ» (0:1) хавбек «Монако» покинул поле на 72-й минуте. Тренер монегасков Ади Хюттер объяснил замену тем, что россиянин «почувствовал боль в лодыжке».
Сегодня «Монако» объявил, что Головин пропустит ближайшую игру чемпионата Франции с «Нантом» из-за дискомфорта в голеностопе.
Статистику полузащитника можно изучить здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Монако»
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