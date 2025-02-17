Клубное ТВ «Реала» раскритиковало удаление Джуда Беллингема в матче с «Осасуной».

В первом тайме матча «Осасуна » – «Реал» (1:1) главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро удалил Беллингема за разговоры. В протоколе судья написал , что полузащитник мадридцев сказал ему «иди на ### (на фиг)».

«Это была одна из ошибок, которые в наибольшей степени повлияли на ход матча. Мунуэра Монтеро совершил ошибку, удалив английского игрока по ничтожной причине, услышав несколько слов, которых Беллингем не произносил. Сказанное англичанином не соответствует тому, что судья написал в протоколе. Беллингем не оскорблял судейскую бригаду.

После того, как мадридский «Реал» несправедливо остался вдесятером, абсурдное судейство продолжилось», – сказал ведущий клубного телевидения «Реала ».

Специалист по чтению по губам заявила, что Беллингем сказал судье Монтеро fuck off, а не fuck you