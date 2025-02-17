Гурцкая о видео с Саласаром, говорящем распределительной шляпе «только не «Спартак»: «Думаю, «Зенит» это выложил на всякий случай, чтобы он не перешел туда. Любые способы войны хороши»
Ранее в соцсетях появилось видео с участием полузащитника «Браги», вернувшегося в Португалию после неудавшегося трансфера в «Зенит». На видео Саласар разговаривает с распределительной шляпой из «Гарри Поттера» и четырежды произносит фразу «только не «Спартак».
– Я думаю, «Зенит» это выложил на всякий случай, чтобы он не перешел в «Спартак». Из вредности. Надо ставить «пятерку» пресс-службе «Зенита», это хорошо.
– Насколько это этично?
– ##### (пофиг – Спортс’’). Любые способы ведения войны хороши. Они никого не оскорбили, они пытаются поставить блок, чтобы болельщики «Спартака» заведомо невзлюбили Саласара, – сказал Гурцкая в шоу «Это футбол, брат!»
Саласар хочет в «Зенит» и пытается донести это до руководства «Браги». Хавбек договаривается о трансфере, его семья – в Абу-Даби («СЭ»)
«Спартак» ведет переговоры о трансфере Саласара, которого хотел «Зенит». От Илича отказались (Иван Карпов)
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