Гурцкая о видео с Саласаром, говорящем распределительной шляпе «только не «Спартак»: «Думаю, «Зенит» это выложил на всякий случай, чтобы он не перешел туда. Любые способы войны хороши»

Тимур Гурцкая оценил видео с Родриго Саласаром и распределительной шляпой.

Ранее в соцсетях появилось видео с участием полузащитника «Браги», вернувшегося в Португалию после неудавшегося трансфера в «Зенит». На видео Саласар разговаривает с распределительной шляпой из «Гарри Поттера» и четырежды произносит фразу «только не «Спартак».

– Я думаю, «Зенит» это выложил на всякий случай, чтобы он не перешел в «Спартак». Из вредности. Надо ставить «пятерку» пресс-службе «Зенита», это хорошо.

– Насколько это этично?

– ##### (пофиг – Спортс’’). Любые способы ведения войны хороши. Они никого не оскорбили, они пытаются поставить блок, чтобы болельщики «Спартака» заведомо невзлюбили Саласара, – сказал Гурцкая в шоу «Это футбол, брат!»

Саласар хочет в «Зенит» и пытается донести это до руководства «Браги». Хавбек договаривается о трансфере, его семья – в Абу-Даби («СЭ»)

«Спартак» ведет переговоры о трансфере Саласара, которого хотел «Зенит». От Илича отказались (Иван Карпов)