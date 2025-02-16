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Саласар хочет уйти из «Браги» в «Зенит». Хавбек считает, что задержался в клубе, а врачи не справляются с его микротравмами (Legalbet)

Родриго Саласар не оставляет надежд перейти в «Зенит» из «Браги».

25-летний уругвайский хавбек был близок к переходу в «Зенит», он уже тренировался с командой на сборе. Затем сообщалось, что сделка отменена из-за опасений со стороны «Браги». Председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев опроверг эту информацию. Однако игрок вернулся в Португалию.

По данным Legalbet, Саласар не хочет оставаться в португальском клубе по нескольким причинам. Он считает, что задержался в команде.

Также его не устраивает работа врачей клуба, которые, по мнению Родриго, не справляются с его микротравмами. На эту же проблему жалуются представители футболиста.

Саласар сохраняет желание перейти в «Зенит». Один из плюсов он видит в большом количестве латиноамериканских игроков в российской команде, благодаря которым он сможет быстро адаптироваться в коллективе.

Уругваец давно хочет сменить обстановку и не видит проблем в переезде в Россию.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
logoРодриго Саласар
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoвысшая лига Португалия
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