Саласар хочет уйти из «Браги» в «Зенит». Хавбек считает, что задержался в клубе, а врачи не справляются с его микротравмами (Legalbet)
25-летний уругвайский хавбек был близок к переходу в «Зенит», он уже тренировался с командой на сборе. Затем сообщалось, что сделка отменена из-за опасений со стороны «Браги». Председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев опроверг эту информацию. Однако игрок вернулся в Португалию.
По данным Legalbet, Саласар не хочет оставаться в португальском клубе по нескольким причинам. Он считает, что задержался в команде.
Также его не устраивает работа врачей клуба, которые, по мнению Родриго, не справляются с его микротравмами. На эту же проблему жалуются представители футболиста.
Саласар сохраняет желание перейти в «Зенит». Один из плюсов он видит в большом количестве латиноамериканских игроков в российской команде, благодаря которым он сможет быстро адаптироваться в коллективе.
Уругваец давно хочет сменить обстановку и не видит проблем в переезде в Россию.
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