«Холанд будет играть за «Реал». Он не говорил публично, но я знаю, что Эрлинг хотел бы этого». Экс-директор мадридцев Миятович о форварде «Ман Сити»

Предраг Миятович заявил, что Эрлинг Холанд однажды будет играть за «Реал».

Ранее 24-летний форвард подписал новый контракт с «Манчестер Сити». Срок соглашения рассчитан до 2034 года.

«Думаю, что Холанд будет играть за «Реал». Это произойдет.

Эрлинг не говорил этого публично, но я знаю, что он хотел бы стать игроком мадридского клуба. Я знаю это. Не спрашивайте, откуда.

Если вы спросите его о возможности перехода в «Реал », я не думаю, что у него возникнут сомнения», – сказал бывший игрок и директор «Реала» Предраг Миятович .

Миятович о деле Негрейры: «В серьезном чемпионате нет места подобному. Представьте, если бы Негрейра был связан с «Реалом»... Это был бы скандал мирового масштаба!»