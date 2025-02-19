«Холанд будет играть за «Реал». Он не говорил публично, но я знаю, что Эрлинг хотел бы этого». Экс-директор мадридцев Миятович о форварде «Ман Сити»
Предраг Миятович заявил, что Эрлинг Холанд однажды будет играть за «Реал».
Ранее 24-летний форвард подписал новый контракт с «Манчестер Сити». Срок соглашения рассчитан до 2034 года.
«Думаю, что Холанд будет играть за «Реал». Это произойдет.
Эрлинг не говорил этого публично, но я знаю, что он хотел бы стать игроком мадридского клуба. Я знаю это. Не спрашивайте, откуда.
Если вы спросите его о возможности перехода в «Реал», я не думаю, что у него возникнут сомнения», – сказал бывший игрок и директор «Реала» Предраг Миятович.
Миятович о деле Негрейры: «В серьезном чемпионате нет места подобному. Представьте, если бы Негрейра был связан с «Реалом»... Это был бы скандал мирового масштаба!»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем