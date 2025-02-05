Коллимор о Салахе: «Ливерпуль» поступил бы глупо, отпустив его. Посмотрите на Холанда, Мбаппе, заполучить игрока такого калибра будет чертовски дорого – выбор очевиден»

Стэн Коллимор уверен, что «Ливерпуль» не должен расставаться с Мохамедом Салахом.

«Я все еще думаю, что это игра в кошки-мышки. По моему личному мнению, «Ливерпуль » поступил бы абсолютно глупо, если бы отпустил его.

Идея, что есть игроки такого калибра за 50-60 млн, которых можно заполучить в команду и сделать из них то, что они сделали с Салахом , который, как я думаю, тогда стоил около 30-35 млн, смехотворна. Это будет стоить чертовски дорого.

Посмотрите на [Эрлинга ] Холанда, подписывающего новый контракт, [Килиана ] Мбаппе, которого никуда не отпустит «Реал ». Посмотрите на двух отличных нападающих этого поколения, их там не так много.

Я уверен, что скаутский отдел «Ливерпуля» скажет: «Мы активно работаем и верим, что сможем привлечь одного или двух игроков, которые забьют необходимое количество голов». Но я думаю, что выбор очевиден. У «Ливерпуля» он уже есть, так что им не придется платить за него.

Он знает их, они знают его. Вопрос лишь в зарплате за 3 года и бонусах», – сказал экс-форвард «Ливерпуля» в разговоре с William Hill Vegas.