  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Коллимор о Салахе: «Ливерпуль» поступил бы глупо, отпустив его. Посмотрите на Холанда, Мбаппе, заполучить игрока такого калибра будет чертовски дорого – выбор очевиден»
11

Коллимор о Салахе: «Ливерпуль» поступил бы глупо, отпустив его. Посмотрите на Холанда, Мбаппе, заполучить игрока такого калибра будет чертовски дорого – выбор очевиден»

Стэн Коллимор уверен, что «Ливерпуль» не должен расставаться с Мохамедом Салахом.

«Я все еще думаю, что это игра в кошки-мышки. По моему личному мнению, «Ливерпуль» поступил бы абсолютно глупо, если бы отпустил его.

Идея, что есть игроки такого калибра за 50-60 млн, которых можно заполучить в команду и сделать из них то, что они сделали с Салахом, который, как я думаю, тогда стоил около 30-35 млн, смехотворна. Это будет стоить чертовски дорого.

Посмотрите на [Эрлинга] Холанда, подписывающего новый контракт, [Килиана] Мбаппе, которого никуда не отпустит «Реал». Посмотрите на двух отличных нападающих этого поколения, их там не так много.

Я уверен, что скаутский отдел «Ливерпуля» скажет: «Мы активно работаем и верим, что сможем привлечь одного или двух игроков, которые забьют необходимое количество голов». Но я думаю, что выбор очевиден. У «Ливерпуля» он уже есть, так что им не придется платить за него.

Он знает их, они знают его. Вопрос лишь в зарплате за 3 года и бонусах», – сказал экс-форвард «Ливерпуля» в разговоре с William Hill Vegas.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
возможные трансферы
logoМохамед Салах
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoЛа Лига
logoЭрлинг Холанд
logoМанчестер Сити
logoКилиан Мбаппе
деньги
logoРеал Мадрид
Стэн Коллимор
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Слот об интересе саудовцев к Салаху: «Все хотят его, это неудивительно. «Ливерпуль» хочет, чтобы он продлил контракт. Он примет правильное решение для себя и для нас, надеюсь»
931 января, 13:33
«Аль-Хилаль» хочет подписать Салаха летом в случае его ухода из «Ливерпуля». Саудовский клуб готов предложить форварду контракт до 2028 года (Николо Скира)
3625 января, 07:45
«Аль-Хилаль» готов сделать Салаху очень заманчивое предложение. Вингер верит, что еще может играть в Европе на самом высоком уровне
116 января, 21:28
Салах считает, что проводит последний сезон в «Ливерпуле»: «Это последние шесть месяцев. Прогресса в переговорах нет»
1123 января, 16:38
Рекомендуем
Главные новости
Сегодня – международный день бармена. «Сирена» хочет добавить в свой коктейль недостающий ингредиент – коммуникационного дизайнера. Ждем только вас!
4 минуты назадВакансия
Защитник «Пари НН» Стаматов: «Не думал, что в России так безопасно. В Барселоне могут на прогулке вырвать сумку и убежать – здесь о таком даже не слышал»
112 минут назад
Моцарт о Титове: «Поставил бы его в топ-5 своих партнеров, а я играл с Роналдиньо и Роналдо. У него все было на высшем уровне – техника, понимание игры»
315 минут назад
Фанаты «Ньюкасла» после победы в матче Кубка лиги пели Артете: «Должно быть, дело в мяче». Тренер «Арсенала» был недоволен мячами на турнире
1023 минуты назад
Морган о Роналду в «Аль-Насре»: «Криштиану играет в лиге, не входящей в топ-3, перед 16-20 тысячами фанатов. Его голод, злость после незасчитанного гола, драйв и физическая форма невероятны»
2048 минут назад
Кубок английской лиги. 1/2 финала. Ответные матчи. «Ливерпуль» против «Тоттенхэма»
228сегодня, 07:21
Лучшие голы Бундеслиги в январе. Откуда так много красоты?
сегодня, 07:00Спецпроект
Экс-форвард «Спартака» Николсон перешел в мексиканскую «Тихуану»
31сегодня, 06:49Фото
Победа «Реала», задержание на игре СКА за бросок ребенком кепки на лед, «Арсенал» вылетел из Кубка лиги, Щербакова в шоу Плющенко и другие новости
24сегодня, 06:17
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Фиорентины». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
3сегодня, 06:11
Ко всем новостям
Последние новости
Ривалдо о Ямале: «Я им восхищаюсь, он играет так, будто ему 25, жемчужина «Барсы». Ламин заслуживает этого за то, какой он человек. Видно, что он скромный, не позволяет славе и деньгам вскружить голову»
4 минуты назад
«Енисей» не планирует подписывать Глушакова: «Он попросил потренироваться в командой, возражать не стали. У нас есть молодые перспективные ребята, закрывать им дорогу неправильно»
22 минуты назад
Кубок Франции. 1/8 финала. «Реймс» против «Бургуан Жалье»
1522 минуты назад
Каборе о позиции Запада по отношению к России: «Я сожалею о том, что некоторые мешают спорт и политику. В Буркина-Фасо другое отношение к ситуации»
27 минут назад
В Ла Лиге заявили, что РПЛ на шаг впереди в проведении предматчевых мероприятий: «В России люди могут больше проводить времени на матчах, потреблять продукцию»
932 минуты назад
«Галатасарай» за 2,5 млн евро купил Марио Лемина у «Вулвс»
37 минут назад
Тренер «Нью-Йорк Сити» о том, как ему удалось сдержать Месси: «Против лучших нет плана. Тут не обойтись без везения, нужно надеяться, что у лучшего в мире не самый удачный день»
445 минут назад
Раньери об 1:3 с «Миланом»: «Они закрыли нас в начале первого тайма, мы не были готовы к контратакам. Я доволен командой – было несколько ошибок, но «Рома» боролась до конца»
152 минуты назад
Сергей Чепчугов: «Мне довелось встретиться с Роналду в Лиге чемпионов, ради таких моментов стоит жить. Криштиану — человек-легенда»
12сегодня, 07:56
«Валенсия» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:30
7сегодня, 07:16
Рекомендуем