У «Реала» больше шансов подписать Холанда, чем у «Барселоны» (Sky Sport Deutschland)
Sky Sport Deutschland оценил шансы «Барселоны» подписать Эрлинга Холанда.
О том, что о трансфере форварда «Манчестер Сити» мечтает президент «блауграны» Жоан Лапорта, сообщала газета Diario Sport.
По данным немецкого спортивного канала, сейчас активной работы над сделкой не ведется. Более того, больше шансов заполучить лучшего бомбардира АПЛ сейчас у «Реала».
В этом сезоне Холанд забил 10 голов в 7 турах чемпионата Англии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Лапорта надеется подписать Холанда в 2025-м или 2026-м. У президента «Барсы» хорошие отношения с агентом Эрлинга Пиментой (Diario Sport)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sport Deutschland
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