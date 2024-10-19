28

У «Реала» больше шансов подписать Холанда, чем у «Барселоны» (Sky Sport Deutschland)

Sky Sport Deutschland оценил шансы «Барселоны» подписать Эрлинга Холанда.

О том, что о трансфере форварда «Манчестер Сити» мечтает президент «блауграны» Жоан Лапорта, сообщала газета Diario Sport.

По данным немецкого спортивного канала, сейчас активной работы над сделкой не ведется. Более того, больше шансов заполучить лучшего бомбардира АПЛ сейчас у «Реала».

В этом сезоне Холанд забил 10 голов в 7 турах чемпионата Англии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Лапорта надеется подписать Холанда в 2025-м или 2026-м. У президента «Барсы» хорошие отношения с агентом Эрлинга Пиментой (Diario Sport)

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sport Deutschland
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
возможные трансферы
logoЭрлинг Холанд
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Холанд выглядит как парень, который может избить тебя возле автобуса». Рестлер Роудс не хотел бы драться с Холандом
4сегодня, 11:52
Холанд бегает быстрее всех в «Ман Сити», ван де Вен – в АПЛ. Эрлинг прошел пешком больше всех в лиге
39вчера, 16:46
Лапорта надеется подписать Холанда в 2025-м или 2026-м. У президента «Барсы» хорошие отношения с агентом Эрлинга Пиментой (Diario Sport)
6614 октября, 20:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Тен Хага просили быть помягче с игроками «МЮ» в прошлом сезоне. У Эрика возникали проблемы из-за несовершенного английского – он разозлил Каземиро, неправильно объяснив его отсутствие в составе
326 минут назад
Эрик тен Хаг: «Фергюсон – это и есть «МЮ». Сейчас мы не можем соответствовать заданным им стандартам, но все равно берем трофеи. 6 лет назад клуб ничего не выигрывал»
1038 минут назад
Эндрик не будет просить «Реал» об аренде. Форварда устраивают игровое время и борьба за минуты
15сегодня, 21:15
Андрей Аршавин: «Назревает конфликт между сборными и клубами. Матчей все больше. В будущем ограничат число игр в год, вероятно»
12сегодня, 21:14
Роналду после победного гола «Аль-Шабабу» с пенальти на 97-й: «Мы никогда не сдаемся!»
16сегодня, 20:59
Игроки «МЮ» недовольны сокращениями в клубе. Футболисты возмущены отношением Ineos к проработавшим много лет сотрудникам (ESPN)
32сегодня, 20:47
У Гринвуда и девушки, обвинявшей его в насилии, будет второй ребенок (The Sun)
16сегодня, 20:33
Роналду реализовал 168 из 198 пенальти за карьеру. В «Аль-Насре» – 19 из 19
29сегодня, 20:20
Ташуев о 2:3 с «Факелом»: «Стыдно, разочарование полнейшее – за очки надо сражаться. Настоящие мужики должны умирать на поле, а не субтильно действовать, как некоторые»
14сегодня, 20:18
Роналду забил 907-й гол в карьере – «Аль-Шабабу» с пенальти на 97-й
88сегодня, 20:06
Ко всем новостям
Последние новости
Пике за сокращение числа матчей, но большее количество топ-игр: «За ними будет интереснее наблюдать»
335 минут назад
«Мы были недостаточно хороши. Очень расстроены». Тренер «Шанхай Порт» – о поражении и пропуске «Шанхая» Слуцкого на 1-е место в лиге Китая
238 минут назадВидео
Тошич об РПЛ: «Намного сильнее, чем чемпионат Сербии – выше конкуренция, сильнее команды. И неважно, что Россия сейчас не в еврокубках»
143 минуты назад
«Игроки «Шеньхуа» показали страсть, с которой мы играем весь сезон». Слуцкий – о камбэке и лидерстве в лиге Китая
348 минут назадВидео
«Бавария» подсветит стадион в розовый цвет для повышения осведомленности о профилактике рака груди
253 минуты назадФото
Смит-Роу об уходе из «Арсенала»: «Я хотел играть, снова стать счастливым. Нет никаких плохих чувств к клубу, но иногда нужно думать, что лучше для тебя»
1сегодня, 21:22
Чемпионат Испании. «Вальядолид» обыграл «Алавес», «Реал» и «Барселона» проведут матчи в выходные
5сегодня, 20:58
Каррагер считает, что с Палмером «Ливерпуль» мог бы выиграть АПЛ: «У него голевых действий в среднем больше, чем у Дрогба»
5сегодня, 20:58
«Монако» Головина продлил серию без поражений до 10 матчей – 7 побед, 3 ничьих
1сегодня, 20:51
Пиоли о голе Роналду с пенальти: «Когда Криштиану берет мяч и идет к точке, я уверен, что он забьет»
6сегодня, 20:48