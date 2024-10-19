У «Реала» больше шансов подписать Холанда, чем у «Барселоны» (Sky Sport Deutschland)

Sky Sport Deutschland оценил шансы «Барселоны» подписать Эрлинга Холанда.

О том, что о трансфере форварда «Манчестер Сити » мечтает президент «блауграны» Жоан Лапорта, сообщала газета Diario Sport.

По данным немецкого спортивного канала, сейчас активной работы над сделкой не ведется. Более того, больше шансов заполучить лучшего бомбардира АПЛ сейчас у «Реала ».

В этом сезоне Холанд забил 10 голов в 7 турах чемпионата Англии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Лапорта надеется подписать Холанда в 2025-м или 2026-м. У президента «Барсы» хорошие отношения с агентом Эрлинга Пиментой (Diario Sport)