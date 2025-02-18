Миятович о деле Негрейры: «В серьезном чемпионате нет места подобному. Представьте, если бы Негрейра был связан с «Реалом»... Это был бы скандал мирового масштаба!»
Предраг Миятович поделился мнением о деле Негрейры.
Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).
«В серьезном чемпионате, в серьезной футбольной стране нет места подобному. Ни до, ни после, ни в будущем, ни когда-либо еще. Это скандал.
Представьте, если бы все было наоборот, если бы условный Негрейра был связан с мадридским «Реалом»... Боже мой, это был бы скандал мирового масштаба!» – сказал бывший игрок и директор «Реала» в эфире El Chiringuito.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем