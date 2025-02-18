Миятович о деле Негрейры: «В серьезном чемпионате нет места подобному. Представьте, если бы Негрейра был связан с «Реалом»... Это был бы скандал мирового масштаба!»

Предраг Миятович поделился мнением о деле Негрейры.

Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре , работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

«В серьезном чемпионате, в серьезной футбольной стране нет места подобному. Ни до, ни после, ни в будущем, ни когда-либо еще. Это скандал.

Представьте, если бы все было наоборот, если бы условный Негрейра был связан с мадридским «Реалом»... Боже мой, это был бы скандал мирового масштаба!» – сказал бывший игрок и директор «Реала » в эфире El Chiringuito.