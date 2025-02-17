«Матч «Реала» против «Осасуны» был похож на сцену из фильма ужасов. «Мадрид» потерял два очка. Миссия выполнена». Журналист Ронсеро об игре Ла Лиги

Томас Ронсеро высказался о работе арбитров в матче «Реала» и «Осасуны».

«Осасуна » и «Реал» сыграли 1:1 в 24-м туре Ла Лиги . Главный арбитром матча работал Хосе Мунуэра Монтеро .

«Я могу себе представить, что резкое заявление, опубликованное «Реалом », заставило насторожиться весь судейский корпус, члены которой зарабатывают целое состояние, выполняя, особенно в этом сезоне, такую ​​ужасную работу, за которую в любой серьезной частной компании на них бы завели дело за плохую работу и за постоянное совершение ошибок.

Матч «Реала» против «Осасуны» был похож на сцену из фильма ужасов. В первом тайме было три эпизода в штрафной «Осасуны», в том числе не вызывавший возражений фол против Винисиуса , который даже не посмотрели на ВАР.

Арбитр на ВАР, должно быть, думал, что если он постарается хорошо выполнить свою работу, «Реал» решит исход матча, и это укрепит позиции авторов заявления «Мадрида». Затем произошла месть из-за назначенного пенальти в моменте с Камавинга.

Будимир уже был без мяча, и по инерции Камавинга наступил на ногу хорвату. Арбитр на ВАР потер руки. Мунуэра назначил пенальти. «Мадрид» потерял два очка. Миссия выполнена», – написал журналист и заместитель главного редактора As Томас Ронсеро.