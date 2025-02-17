«Матч «Реала» против «Осасуны» был похож на сцену из фильма ужасов. «Мадрид» потерял два очка. Миссия выполнена». Журналист Ронсеро об игре Ла Лиги
«Осасуна» и «Реал» сыграли 1:1 в 24-м туре Ла Лиги. Главный арбитром матча работал Хосе Мунуэра Монтеро.
«Я могу себе представить, что резкое заявление, опубликованное «Реалом», заставило насторожиться весь судейский корпус, члены которой зарабатывают целое состояние, выполняя, особенно в этом сезоне, такую ужасную работу, за которую в любой серьезной частной компании на них бы завели дело за плохую работу и за постоянное совершение ошибок.
Матч «Реала» против «Осасуны» был похож на сцену из фильма ужасов. В первом тайме было три эпизода в штрафной «Осасуны», в том числе не вызывавший возражений фол против Винисиуса, который даже не посмотрели на ВАР.
Арбитр на ВАР, должно быть, думал, что если он постарается хорошо выполнить свою работу, «Реал» решит исход матча, и это укрепит позиции авторов заявления «Мадрида». Затем произошла месть из-за назначенного пенальти в моменте с Камавинга.
Будимир уже был без мяча, и по инерции Камавинга наступил на ногу хорвату. Арбитр на ВАР потер руки. Мунуэра назначил пенальти. «Мадрид» потерял два очка. Миссия выполнена», – написал журналист и заместитель главного редактора As Томас Ронсеро.
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