  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пономарев о том, что ему хотят открыть бюст на Аллее славы ЦСКА: «Кто-то за, кто-то – против. Есть далекие от футбола люди, да еще и завистливые. Не реагирую на то, что про меня пишут, но мне не плевать»
4

Пономарев о том, что ему хотят открыть бюст на Аллее славы ЦСКА: «Кто-то за, кто-то – против. Есть далекие от футбола люди, да еще и завистливые. Не реагирую на то, что про меня пишут, но мне не плевать»

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о своей популярности.

«Я не чувствую какую-то популярность. Мне звонят корреспонденты, это да, я рад, объясняю им, рассказываю, что раньше умел и мое впечатление о сегодняшнем футболе. От болельщиков популярность не чувствую. А как я от них почувствую? Знакомые только спрашивают. Сейчас вот Леннорыч Гинер звонил, поздравлял с днем рождения.

Мне хотят открыть бюст на Аллее славы ЦСКА, уже отлили в бронзе. Но не знаю когда, потому что вопрос решается. Кто-то против, кто-то — за. Кошмар, елки-палки! Просто там есть далекие от футбола люди, да еще и завистливые. Но что поделать. Это точно не связано с моей критикой игры ЦСКА, мне из клуба никогда и ничего не говорили, только спасибо. Я могу критиковать, если вижу, что происходит.

Ну что поделать, если на мои комментарии болельщики болезненно реагируют. Пускай мне позвонят, я им все объясню. Чего особенного я говорю? Я же никого не оскорбляю. Ни разу такого не было! Ну, критикую. А как по-другому? Говорить всегда, что молодцы, здорово играют? Так, что ли, все хотят слышать? Это же нехорошо будет. 

Я буду хвалить ЦСКА, когда они будут играть достойно. Я не реагирую на то, что про меня пишут, но мне не плевать. Но мне ни разу не попадалось, чтобы про меня плохо писали в интернете. Ну да бог с ними», — сказал Пономарев, занявший в составе сборной СССР четвертое место на ЧМ-1966.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
Владимир Алексеевич Пономарев
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoсборная СССР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пономарев о своем бизнесе в 90-е: «Торговали сосисками, сигаретами, спиртным. Пришли бандюги, чтобы я платил, звоню Тайванчику – отвечает: «Назначай стрелку». Те потом извинялись»
48вчера, 16:30
Пономарев о пенсии: «53 тысячи, плюс от РФС получаю 13 тысяч и от ЦСКА – 10. А больше мне и не надо. По ресторанам-то не хожу»
31вчера, 11:51
Пономарев о том, когда ЦСКА станет чемпионом: «Когда купит сильных футболистов. Уровня тех, что тащат «Зенит», «Спартак». Ни рывков, ни обострений. Елки-палки, что за парк культуры?!»
68вчера, 09:21
Рекомендуем
Главные новости
Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Реал» против «Ман Сити», «Ювентус» в гостях у ПСВ, «ПСЖ» примет «Брест», «Боруссия» сыграет со «Спортингом»
3621 минуту назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Астон Виллы». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
1126 минут назад
Мы обновили систему банов – что изменилось?
сегодня, 07:00
Тикнизян о том, что мог перейти в «Зенит»: «Непонятно, почему «Локо» так легко меня отпустил, когда я считался одним из лидеров команды. Стало немножко обидно»
21сегодня, 06:31
«Спартак» продвинулся в переговорах по Саласару после срыва его трансфера в «Зенит» («Чемпионат»)
84сегодня, 06:23
«Милан» вылетел из ЛЧ, «Бавария» прошла в 1/8 финала, «Спартак» отдал Зиньковского «Крыльям», Медведев обыграл Хачанова и другие новости
17сегодня, 06:15
Разбираетесь в беттинге, обожаете киберспорт и круто пишете? Тогда откликайтесь на вакансию автора в раздел «Ставки» на Кибере!
сегодня, 05:00Вакансия
Кейн о травме: «Не уверен, что сыграю в воскресенье с «Айнтрахтом»
7сегодня, 04:43
Гасперини о вылете от «Брюгге»: «0:3 к перерыву – это было несправедливо, могло быть 2:1. Нереализованный пенальти подорвал энтузиазм «Аталанты»
26сегодня, 03:52
Феликс о вылете от «Фейеноорда»: «Милан» разочарован. Все было под контролем, старались забить второй гол, но потом все круто переменилось»
27сегодня, 02:43
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» Месси в гостях у «Канзас-Сити»
122 минуты назад
Лига чемпионов Азии. «Шанхай Порт» примет «Йокогаму»
18сегодня, 05:32
«Реал» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
637 минут назад
«ПСЖ» – «Брест». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
3сегодня, 07:10
Гнабри о выходе «Баварии» в 1/8 ЛЧ после гола «Селтику» на 94-й: «Настоящая проверка характера. Надеюсь, пройдем до конца – такова наша цель»
1сегодня, 06:58
ПСВ – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 06:42
«Боруссия» Дортмунд – «Спортинг». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 06:16
Товарищеский матч. «Динамо» Махачкала сыграет с «Ротором»
сегодня, 05:12
Колосков о словах матч-агента ФИФА про игру сборных США и России: «Чистой воды популизм. От национальной ассоциации заявлений пока не слышали»
5сегодня, 04:59
«Зиньковский — игрок с большим потенциалом. Сделает 5+5 в «Крыльях», и будут думать по его будущему». Гасилин об аренде вингера «Спартака»
24сегодня, 04:28
Рекомендуем