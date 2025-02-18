Пономарев о своем бизнесе в 90-е: «Торговали сосисками, сигаретами, спиртным. Пришли бандюги, чтобы я платил, звоню Тайванчику – отвечает: «Назначай стрелку». Те потом извинялись»

Владимир Пономарев рассказал о проблемах с бизнесом в 1990-е.

– Я поставил палатку на территорию ЦСКА. У меня там работало две девчонки, торговали сосисками, сигаретами, спиртным. Тяжеловато: одна комиссия придет проверить, потом другая, то пожарники, то санэпидемстанция. В общем, всех надо угощать, всем надо платить.

Пришли бандюги, чтобы я платил кому-то там. А у меня был хороший друг по ЦСКА еще – Алимжан Тохтахунов, он у нас в команде был, иногда за дубль играл. Его Бобров взял администратором, он такой шустрый парень был, просился за дубль иногда поиграть, его подпускали. А так – администратором был у Боброва. Все его любили в команде. А потом он стал большим человеком в такой среде бандитской.

Ну Тохтахумов, Тайванчик, авторитет. Я ему звоню, говорю: «Так и так, пришли ребята, говорят, нужно платить». Он отвечает: «Назначай стрелку – где хочешь, в любом ресторане».

Я сказал этим ребятам: «Приходите, разбирайтесь. Я все-таки не один здесь. У меня тоже крыша есть». Меня спросили: «А кто у тебя крыша?» Я ему ничего не сказал, назначил стрелку, они приехали в центр Москвы, от Алика тоже приехали ребята в авторитете. Разрулили, в общем, все, потом приходили эти же ребята ко мне и извинялись: «Что ты ничего не сказал, что у тебя такие знакомства?» Я говорю: «Вы же не спрашивали».

Вот так Алик мне помог. Мы с ним до сих пор общаемся. Устроил как-то день рождения, когда мне было 75 лет. Много народу было у Никитских ворот в ресторане, он все оплатил. Там было человек 50: и Валентина Ивановна Яшина, и Боброва Елена, все футболисты, и даже Павел Павлович Бородин, Юрка Семин. Очень много футболистов было, хороший мне праздник устроил, молодец.

Сейчас он тоже звонил, я ответил: «Не, не могу». Он говорит: «Я оплачу все». Я сказал: «Не, Алик, милый. Я с удовольствием, но тяжело будет, приглашения отправлять, звонить, я не выдержу уже этого». Он говорит: «Как хочешь. Если будешь еще отмечать, позвони мне». Вот такой человек.

– Пострадал ли кто-то после стрелки?

– Нет. Разруливали только дипломатично, абсолютно. У кого крыша выше, тот и хозяин. Тогда не было таких разборок, – сказал бывший защитник ЦСКА .