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  • Пономарев о пенсии: «53 тысячи, плюс от РФС получаю 13 тысяч и от ЦСКА – 10. А больше мне и не надо. По ресторанам-то не хожу»
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Пономарев о пенсии: «53 тысячи, плюс от РФС получаю 13 тысяч и от ЦСКА – 10. А больше мне и не надо. По ресторанам-то не хожу»

Владимир Пономарев рассказал о размере своей пенсии.

– Вы подполковник в отставке. Пенсия хорошая?

– 53 тысячи. Плюс от РФС ежемесячно получаю 13 тысяч и от ЦСКА – 10. Нормально! На лекарства и бензин хватает. А больше мне и не надо. По ресторанам-то не хожу.

Еще лет 20 я был членом КДК, за это тоже приплачивали. Сначала 10 тысяч в месяц, потом 15. Вдруг в январе прошлого года звонит Саша Мирзоян: «Володька, в списках на 2024-й тебя нет». Я в шоке. Начинаю выяснять. Говорят – все, старый, по возрасту не проходишь.

Ну ладно, старый так старый. Но могли хотя бы предупредить. Пригласить в Дом футбола, поблагодарить за многолетнюю работу в контрольно-дисциплинарном комитете. А то тихонько вычеркнули – и до свидания. Обидно, – сказал бывший защитник ЦСКА.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Владимир Алексеевич Пономарев
КДК РФС
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