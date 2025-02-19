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  • Тикнизян об отказе «Зениту»: «За деньги игровое время не купить – клубу нужно было залатать дырку. Из россиян только Мостовой и Глушенков закрепились там в основе»
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Тикнизян об отказе «Зениту»: «За деньги игровое время не купить – клубу нужно было залатать дырку. Из россиян только Мостовой и Глушенков закрепились там в основе»

Наир Тикнизян высказался о том, почему не перешел в «Зенит» из «Локомотива».

Летом 2024 года появилась информация, что защитник уйдет в клуб из Санкт-Петербурга за 8 млн евро. Позднее стало известно, что Тикнизян вышел из переговоров с «Зенитом».

– Во время переговоров я понял, что это очень принципиальный клуб. Клуб с большой историей, клуб больших достижений. Но есть вещи, которые в наше время не купить за деньги, как, например, игровое время на поле.

Когда я понял, что там очень принципиальная позиция, то решил, что у меня не будет будущего в футбольном плане. А вот если смотреть с точки зрения финансов, то, конечно... Но я и так счастлив и доволен тем, что имею в «Локомотиве». Поэтому за ту неделю, что шли переговоры по личному контракту, я принял решение, что остаюсь в клубе.

И параллельно – очень важно об этом сказать – я был всегда в контакте с Михаилом Михайловичем [Галактионовым]. Он знал о том, что происходит в тот или иной момент. Это показатель моего отношения к нему и благодарность за то, что он делал и делает для меня.

– То есть, как и сообщали в СМИ, ты запросил столько, чтобы «Зенит» точно не согласился?

– Знаете, как это выглядело? Я условия запросил не катастрофически большие, как об этом писали, но больше тех, что мне предлагали. И мне было важно посмотреть, будут ли со мной дальше их обсуждать, показывая тем самым, что действительно во мне заинтересованы как в футболисте.

И, получив отрицательный ответ несколько раз, я понял, что клубу просто нужно залатать дырку на этой позиции – взять человека в обойму. Им не нужен был футболист, который усилит их здесь и сейчас, потому что на этой позиции есть высококлассный, топовый по меркам нашего чемпионата левый защитник Дуглас Сантос. Когда я это понял, то никаких сомнений не осталось.

Скажу честно: отказываться от тех денег, что были предложены, тоже было тяжело. Потом случались моменты, когда немножко расстраивало, что ты не можешь позволить своей семье то, что хотел годами. Но на дистанции, уверен, все это будет.

– Ну и пример Кругового показал, что из «Зенита» еще и уйти потом проблематично.

– Да. Я с большим уважением отношусь к «Зениту». Все-таки я сам из Санкт-Петербурга. В детстве часто смотрел за «Зенитом», помню тот старый состав: Чонтофальски, Радимов, Горшков, Зырянов и так далее...

Мы видим, как они поступают с некоторыми футболистами. И, наверное, из ребят с российским паспортом в основе за последнее время закрепились только двое: Мостовой и Глушенков, – сказал защитник «Локомотива» Наир Тикнизян.

Тикнизян о том, что мог перейти в «Зенит»: «Непонятно, почему «Локо» так легко меня отпустил, когда я считался одним из лидеров команды. Стало немножко обидно»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoНаир Тикнизян
logoМихаил Галактионов
logoДуглас Сантос
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoКонстантин Зырянов
logoКамил Чонтофальски
logoМаксим Глушенков
logoАлександр Горшков
logoАндрей Мостовой
logoВладислав Радимов
logoЛокомотив
logoСпорт-Экспресс
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