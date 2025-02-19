Тикнизян о том, что мог перейти в «Зенит»: «Непонятно, почему «Локо» так легко меня отпустил, когда я считался одним из лидеров команды. Стало немножко обидно»
Наир Тикнизян был обижен на «Локомотив», который согласился отпустить его в «Зенит».
Переход защитника мог состояться год назад.
«Не думал, что дойдет до какой-то конкретики. Но они буквально за два-три дня все решили по сумме трансфера, и в принципе «Локомотив» был не против меня отпустить.
Мне не совсем было понятно, почему так просто и легко меня отпустили в тот период, когда я считался одним из лидеров команды. Не то чтобы меня это оскорбило, но стало немножко обидно.
Точно знаю, что главный тренер [Михаил Галактионов] меня отпускать не хотел, и впоследствии этот факт очень повлиял на мое решение, когда я начал обсуждать свой личный контракт с «Зенитом», – сказал Тикнизян.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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