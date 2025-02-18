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Депутат Журова: «Матч России и США – хорошая идея! Из кризиса Холодной войны как раз вышли через Игры доброй воли. Вот так быстро все меняется – кроме того, что правда всегда на нашей стороне»

Светлана Журова поддержала идею встречи США и России на футбольном поле.

«Матч между сборными России и США по футболу – хорошая идея! Это все правильно и понятно!

Кстати, из кризиса Холодной войны Россия и США как раз вышли через Игры доброй воли, когда прошли соревнования, в которых российские и американские спортсмены вышли на одни арены. После этого наши отношения политические начали налаживаться, а ситуация с бойкотами и протестами не повторялась до сих пор.

Поэтому именно спортивные соревнования особенно помогли этот процесс продвинуть, показав, что человеческие отношения превыше всего.

Так что я допускаю, что и футбольный матч состоится. И, может быть, на те же Игры дружбы американцы приедут!

Вот так быстро все меняется. Все, кроме того, что правда всегда на нашей стороне», – сказала олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
Политика
Игры дружбы
logoСборная России по футболу
logoСветлана Журова
logoСборная США по футболу
Государственная дума
история
logoпремьер-лига Россия
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