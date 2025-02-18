Депутат Журова: «Матч России и США – хорошая идея! Из кризиса Холодной войны как раз вышли через Игры доброй воли. Вот так быстро все меняется – кроме того, что правда всегда на нашей стороне»
«Матч между сборными России и США по футболу – хорошая идея! Это все правильно и понятно!
Кстати, из кризиса Холодной войны Россия и США как раз вышли через Игры доброй воли, когда прошли соревнования, в которых российские и американские спортсмены вышли на одни арены. После этого наши отношения политические начали налаживаться, а ситуация с бойкотами и протестами не повторялась до сих пор.
Поэтому именно спортивные соревнования особенно помогли этот процесс продвинуть, показав, что человеческие отношения превыше всего.
Так что я допускаю, что и футбольный матч состоится. И, может быть, на те же Игры дружбы американцы приедут!
Вот так быстро все меняется. Все, кроме того, что правда всегда на нашей стороне», – сказала олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий