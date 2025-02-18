Матч-агент ФИФА об игре сборных США и России: «Отличная идея. Не думаю, что это сложно – нужно больше деталей и официальное письмо РФС»
Матч-агент ФИФА не исключил проведение матча сборных России и США.
Мезмуредавид Деста, ответственный за организацию игр сборной США, ответил на вопрос о возможности товарищеского матча с Россией на нейтральной территории.
«Конечно, почему бы и нет. Можно организовать такой матч. Считаю, это отличная идея.
Для этого нужно больше деталей, а также официальное письмо РФС. Не думаю, что будет сложно организовать такой матч», – сказал Деста.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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