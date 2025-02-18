Матч-агент ФИФА об игре сборных США и России: «Отличная идея. Не думаю, что это сложно – нужно больше деталей и официальное письмо РФС»

Матч-агент ФИФА не исключил проведение матча сборных России и США.

Мезмуредавид Деста, ответственный за организацию игр сборной США , ответил на вопрос о возможности товарищеского матча с Россией на нейтральной территории.

«Конечно, почему бы и нет. Можно организовать такой матч. Считаю, это отличная идея.

Для этого нужно больше деталей, а также официальное письмо РФС . Не думаю, что будет сложно организовать такой матч», – сказал Деста.