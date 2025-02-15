Зиньковский завтра вылетит в расположение «Крыльев» для завершения перехода из «Спартака» на правах аренды

Антон Зиньковский близок к переходу в «Крылья Советов».

По данным «Чемпионата», в воскресенье, 16 февраля, футболист «Спартака» вылетит в расположение «Крыльев Советов» для завершения перехода на правах аренды.

В этом сезоне Зиньковский провел семь матчей в Мир РПЛ и не отметился результативными действиями, проводя на поле в среднем 36 минут. Статистику бывшего игрока «Крыльев» можно найти здесь .