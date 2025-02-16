Зиньковский прибыл в «Крылья» перед арендой из «Спартака». Хавбек работает индивидуально на сборе самарцев
Антон Зиньковский уже приехал из «Спартака» в «Крылья Советов».
Ранее стало известно, что «Спартак» отдаст Зиньковского в аренду «Крыльям» без права выкупа.
28-летний атакующий полузащитник прибыл в расположение самарской команды на сборе в Турции и работает по индивидуальной программе, сообщил «Матч ТВ» источник.
В этом сезоне Зиньковский провел 7 матчей в Мир РПЛ и не отметился результативными действиями, проводя на поле в среднем 36 минут. Статистику бывшего игрока «Крыльев» можно найти здесь.
Зиньковский едет обратно в «Крылья». Уходил в «Спартак» лучшим ассистентом РПЛ, возвращается с 0+0 за полсезона
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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