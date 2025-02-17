Пономарев об уходе Зиньковского в «Крылья»: «Спартак» что, сумасшедшие? Не знаю, почему они его отпускают. Лишний, что ли?»

Владимир Пономарев высказался о возможном уходе Антона Зиньковского из «Спартака».

28-летний полузащитник близок к переходу в «Крылья Советов » на правах аренды.

«Зиньковский нравился мне в «Спартаке », иногда он выдавал хорошие игры. Наверное, в команде создалась конфликтная ситуация. Не может быть, чтобы его просто так отпустили в аренду. Иначе быть не может. «Спартак» что, сумасшедшие? Зачем ему было уезжать из топ‑клуба в команду с 10‑го места?

Конечно, Антон может освоиться и почувствовать уверенность в «Крыльях». Иногда он показывал в «Спартаке» интересные моменты, это незаурядный футболист. Он не прямолинейный, с хорошей головой. Наверняка «Спартак» заберет его обратно. Даже не знаю, почему они его отпускают. Лишний, что ли?» – сказал бывший защитник ЦСКА.