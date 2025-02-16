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Лепехин о Зиньковском в «Крыльях»: «Часто бывает, когда человек просто готов сидеть в «Спартаке», получать деньги и чувствовать себя комфортно»

Константин Лепехин высказался о ситуации с Антоном Зиньковским.

Сообщалось, что вингер «Спартака» близок к переходу в «Крылья Советов» на правах аренды.

«У Зиньковского были очень яркие матчи, когда он выходил на замену, голы важные забивал. Жалко, когда российский футболист мало играет, тем более яркий игрок. Но Зиньковский нестабильный. Мне кажется, играть в «Спартаке» шансов у него мало. К тому же Станкович занервничал, когда в интервью его спросили про Зиньковского. Значит, у игрока проблемы с доверием.

Зиньковский понимает ситуацию лучше всех. Он предполагает уже, сколько он будет играть за «Спартак», нужно ли ему это. Мы вот за него переживаем, думаем, как бы ему побольше поиграть, а он, может, уже и от футбола устал.

Может, он просто готов сидеть в «Спартаке». Такое ведь часто бывает, когда человек просто сидит в топовом клубе, получает деньги и чувствует себя комфортно. Это лучше, чем поехать в [условный] Воронеж и работать с утра до вечера, причем еще после этого не побеждать», — сказал бывший футболист «Зенита».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
logoАнтон Зиньковский
logoКрылья Советов
Константин Лепехин
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
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