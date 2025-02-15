Мостовой о возможном уходе Зиньковского из «Спартака»: «Он хороший игрок, но тяжело быть основным. Я много на эту тему говорил еще при постороннем человеке Абаскале»
Сообщалось, что московский клуб отдаст 28-летнего полузащитника «Крыльям Советов» в аренду без права выкупа.
«Я много на эту тему говорил еще при постороннем человеке Абаскале… Зиньковский – хороший футболист. Сейчас проблема в том, что на его позиции есть футболисты, которые хорошо играют. Тяжело быть основным, он это понимает.
Это конкуренция. Станкович не может убрать футболиста, который на его месте играет. Антон – сильный футболист, просто в конце года он даже на замену не выходил. Я тогда сразу сказал: «Наверняка ищут вариант аренды, потому что он должен играть». Вот, пожалуйста, в аренду уходит.
Антон правильно делает, что уходит, потому что он должен играть. Для нашего чемпионата Зиньковский – качественный футболист. Подходит ли ему эта команда? Какая разница, он же в «Крылья» не навсегда уходит», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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