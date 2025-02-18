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Пономарев о «Спартаке»: «В конце первой части сезона они играли в добротный советский футбол. Если так и продолжат весной, то запросто смогут стать чемпионами»

Владимир Пономарев считает, что «Спартак» показывал добротный советский футбол.

«Последняя игра «Спартака» против «Зенита» (0:3 в финале Winline Зимнего кубка РПЛ – Спортс’‘) меня просто разочаровала, хоть я и не болею за красно‑белых. Я не ждал такой безобразной и безвольной игры «Спартака».

В конце первой части сезона на «Спартак» было радостно смотреть, они играли в добротный советский футбол.

Если они так и будут играть весной, то запросто смогут стать чемпионами. Это была сумасшедшая игра», - сказал бывший игрок ЦСКА. 

После 18 туров «Спартак» идет на 3-м месте в Мир РПЛ с 37 очками и отстает от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на 2 балла.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoСпартак
logoЗенит
logoWinline Зимний кубок РПЛ
logoпремьер-лига Россия
Владимир Алексеевич Пономарев
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